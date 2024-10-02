NOVO LAND第3B期原價加推77伙 折實均呎12086元 周日發售｜屯門新盤

新鴻基地產(016)推盤攻擊凌厲，繼「The YOHO Hub II」於上周六(9月28日)完成新一輪銷售，緊接啟德地王項目「天璽．天」將於本周六(5日)展開首輪銷售300伙，最新屯門「NOVO LAND」第3B期亦有新部署，加推第6號價單共77伙，折實平均呎價12,086元，屬原價加推。 今批單位包括3伙開放式、30伙一房、21伙兩房，以及23伙三房單位，實用面積介乎232至557方呎。價單定價由364.9萬至793.6萬元，呎價介乎13,688元至15,728元。維持最高折扣15%，折實售價由310.2萬至674.6萬元，當中有33伙售價低於400萬元；折實呎價介乎11,635元至13,369元。入場單位為Fiskars第2A座頂層35樓E室，實用面積232方呎，折實售價310.2萬元，折實呎價13,369元。

該盤落實於本周日(6日)起開賣154伙，當中124伙以價單形式推售，以折實價計算，入場費約310.2萬元；另30伙則以招標形式出售。 新地指，「NOVO LAND」乃屬全港近2年最受歡迎樓盤，迄今累售逾3,170伙，由9月迄今計已售出71伙。由於第3B期可供發售的一房標準單位現已售罄，可選購的單位非常有限，故加推新單位及公布最新銷售安排，在可供發售的單位上，增添單位供買家選購。