NOVO LAND第3B期原價加推80伙 折實均呎11988元｜屯門新盤

新地代理總經理陳漢麟表示，「NOVO LAND」第3B期2張價單涵蓋2伙開放式、24伙一房、30伙兩房及24伙三房單位，實用面積介乎252至697方呎。扣除最高15%折扣後，單位折實售價由304.89萬至826.71萬元，折實呎價介乎11,502至12,517元。入場單位為Fiskars第2A座16樓E室，實用面積252方呎，開放式間隔，折實售價304.89萬元，折實呎價約12,099元。以定價計，今批單位市值超過5億元。

新地副董事總經理雷霆稱，上周五(14日)金管局放寬樓花按揭，過去數年不少買家都是以建築期付款辦法購入樓花物業，當局順應市場需求令買家可以在入伙時更順利獲批按揭，物業市場得到銀行支持，相信可加強市場信心。

大型新盤收票反應理想，新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期上周五(14日)起開始收票，截至昨天(15日)累收逾2,000票，發展商乘勢加推2號價單共80伙，維持最高15%折扣，折實售價由304.89萬元起，折實平均呎價11,988元，屬原價加推。

新增 即供 180 天付款計劃

值得一提，新價單新增即供180天付款計劃，提供最高13.5%折扣；若買家選擇印花稅直送3.75%，則享最高10%折扣。此計劃若買家沒有使用二按貸款優惠，可獲樓價3%現金回贈；另設提前90日成交可獲樓價1.5%現金回贈優惠。

陳漢麟指，新價單特別加推三房，希望能夠迎合買家需要，而項目預計周末進行首輪推售，有機會公布銷售安排前再加推新一批單位應市。他預計，項目今日收票量將進一步上升，目前入票客源中以用家為主，不過投資者佔比亦見增加，估計佔約三成，比例高於過往期數。