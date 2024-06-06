NOVO LAND第3B期提供769伙 開放式面積232呎起｜新盤樓書

新界區焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期今日(6日)正式上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網，提供769伙，實用面積由232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。

據樓書顯示，項目設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分相連的A、B兩翼。第1座標準樓層每層設12伙及3部升降機。第2A座及第2A座標準樓層每層分別設10伙及8伙，各設3部升降機。

戶型分布方面，當中佔約73%屬兩房或以下單位；單計兩房設有360伙或約47%，實用面積介乎400至472方呎。一房則提供173伙，實用面積介乎292至303方呎；而開放式單位僅設28伙，實用面積由232至253方呎。至於三房單位提供170伙，實用面積介乎512至908方呎，涵蓋6種戶型。另設38伙特色單位，實用面積由232至1,390方呎。