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地產
2024-06-06 19:10:04

NOVO LAND第3B期提供769伙 開放式面積232呎起｜新盤樓書

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新界區焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B今日(6日)正式上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網，提供769，實用面積由232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。

據樓書顯示，項目設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分相連的A、B兩翼。第1座標準樓層每層設12伙及3部升降機。第2A座及第2A座標準樓層每層分別設10伙及8伙，各設3部升降機。

戶型分布方面，當中佔約73%屬兩房或以下單位；單計兩房設有360伙或約47%，實用面積介乎400至472方呎。一房則提供173伙，實用面積介乎292至303方呎；而開放式單位僅設28伙，實用面積由232至253方呎。至於三房單位提供170伙，實用面積介乎512至908方呎，涵蓋6種戶型。另設38伙特色單位，實用面積由232至1,390方呎。

NOVO LAND3B期平面圖

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全盤面積最細單位為2A座2樓E室及35樓E室，實用面積232方呎，開放式間隔，當中2樓E室外連158方呎平台。而面積最大單位為2A座35樓A1室，實用面積1,390方呎，四房間隔，連568方呎平台，以及849方呎天台，可經單位內設私人樓梯抵達。

NOVO LAND」第3B停車位位於地庫1樓及2樓，合共提供111個住宅停車位。項目預計關鍵日期為2025年4月30日。

即睇屯門NOVO LAND第3B期最新資訊 (Hosue730)

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