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2024-06-13 17:04:42

NOVO LAND第3B期擬周末加推 示範單位兩日料錄6千人參觀｜屯門新盤

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NOVO LAND第3B期擬周末加推 示範單位兩日料錄6千人參觀｜屯門新盤

陳漢麟表示，「NOVO LAND」第3B期盡快周末加推，將保持市價繼續推售，主推一房及三房。(董立華攝)

6月份焦點全新盤之一、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期開放示位後反應熱烈，新地代理總經理陳漢麟表示，項目昨日(12)對外開放示範單位當日即錄逾3,000人次參觀，料今日(13)參觀人數相約，兩日共錄6,000人參觀，當中區內客佔比較高。

他續指，項目部署於明日(14)正式開始收票，考慮盡快周末加推，將繼續保持市價推售，主推一房及三房，相信換樓客對三房有興趣，一房對首置客及投資客亦吸引。

NOVO WALK設巴士往返深圳灣口岸

另外，對於美國聯儲局公布維持利率不變，陳漢麟指，歐洲及加拿大等地開始減息，美國雖然不能即刻見到減息行動，相信時間亦不會太遠，對後市很有信心。

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永東集團(國際)董事長連忠輝表示，永東旅行社進駐「NOVO LAND」基座商場「NOVO WALK」，為該區市民提供跨境直通巴士往返深圳灣口岸，該項服務已正式投入使用，車程約15分鐘，單程車費30元，營運時間由上午10點至晚上9點。

「NOVO LAND」第3B期設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分A、B兩翼，提供769伙，實用面積由232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。

即睇屯門NOVO LAND第3B期最新資訊 (Hosue730)

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