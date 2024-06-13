NOVO LAND第3B期擬周末加推 示範單位兩日料錄6千人參觀｜屯門新盤

6月份焦點全新盤之一、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期開放示位後反應熱烈，新地代理總經理陳漢麟表示，項目昨日(12日)對外開放示範單位當日即錄逾3,000人次參觀，料今日(13日)參觀人數相約，兩日共錄6,000人參觀，當中區內客佔比較高。 他續指，項目部署於明日(14日)正式開始收票，考慮盡快周末加推，將繼續保持市價推售，主推一房及三房，相信換樓客對三房有興趣，一房對首置客及投資客亦吸引。

NOVO WALK 設巴士往返深圳灣口岸 另外，對於美國聯儲局公布維持利率不變，陳漢麟指，歐洲及加拿大等地開始減息，美國雖然不能即刻見到減息行動，相信時間亦不會太遠，對後市很有信心。