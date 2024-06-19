NOVO LAND第3B期暫超額逾24倍 夥代理行送總值100萬置業優惠｜屯門新盤

「NOVO LAND」第3B期夥拍中原地產、利嘉閣地產及另兩大代理行各提供總值25萬元的置業優惠。中原地產屯門、天水圍、元朗及青山公路高級資深營業董事陳忠浩表示，凡經中原地產購入「NOVO LAND」第3B期單位的首5組買家，可獲贈價值5萬元的旅遊禮券，總值約25萬元。他指，中原地產客源需求多元化，兩房尤其受用家歡迎。

新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期部署周六(22日)推售160伙，今日(19日)夥拍四大代理行推出總值100萬元的置業優惠吸客。新地代理總經理陳漢麟指，項目截至昨日(18日)暫接獲逾4,000個認購登記，以首輪發售160伙計，超額認購逾24倍。入票客源中屯門及元朗區買家佔約四成，新界東買家佔三成，港島及九龍客佔三成，另國內客佔接近15%。

利嘉閣地產新界區董事鄭健糧稱，已入伙的「NOVO LAND」前兩期本月錄得逾40宗租務成交，平均呎租約40元，最高呎租達44元，租金回報超過4厘。他表示，經利嘉閣地產購入項目單位的首5名買家可獲贈價值5萬元的「永東跨境直通巴士車票」優惠，總值達25萬元。

「NOVO LAND」第3B期設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分A、B兩翼，提供769伙，實用面積由232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。

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