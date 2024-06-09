NOVO LAND第3B期示範單位｜303呎一房方正實用 浴室設玻璃趟門令睡房變套房｜多圖有片

新界區焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期提供4個示範單位，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎303至697方呎。一房交樓標準示範單位以第1座18樓B室為藍本改造，一房開放式廚房間隔，實用面積303方呎，包含一個連接客廳22方呎露台，層與層之間的高度約為2.85米、3.05米及3.15米，住戶可善用空間，打造幸福理想居停。

單位大門採用防火實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖及Comelit視像對講機。大門旁設有高身儲物櫃，內附多格層板，提供貯物空間。櫃面配有USB電插座，方便住戶手機充電及擺放常用小物。客飯廳呈長方形設計，寬約2.5米，空間實用。地板採用淺色石紋瓦鋪砌，方便打理。