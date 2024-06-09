NOVO LAND第3B期示範單位｜303呎一房方正實用 浴室設玻璃趟門令睡房變套房｜多圖有片

新界區焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期提供4個示範單位，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎303至697方呎。一房交樓標準示範單位以第1座18樓B室為藍本改造，一房開放式廚房間隔，實用面積303方呎，包含一個連接客廳22方呎露台，層與層之間的高度約為2.85米、3.05米及3.15米，住戶可善用空間，打造幸福理想居停。
單位大門採用防火實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖及Comelit視像對講機。大門旁設有高身儲物櫃，內附多格層板，提供貯物空間。櫃面配有USB電插座，方便住戶手機充電及擺放常用小物。客飯廳呈長方形設計，寬約2.5米，空間實用。地板採用淺色石紋瓦鋪砌，方便打理。
⇊NOVO LAND第3B期示範單位｜第1座18樓B室 303方呎⇊
客飯廳與露台相接，採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線，並已安裝遮光布藝窗簾。單位採用開放式廚房設計，設置長形工作檯面，牆上裝設有置物架及設 USB 插頭的電插座。洗滌盤更貼心配備疏水卷軸，方便住戶作瀝水之用。配襯高雅象牙白色及木紋色廚櫃，用餐時，住戶拉出餐桌，放置椅子後，即變成用餐區，亦可作為延伸工作檯面，滿足不同空間使用需求。廚房配備一系列廚房家電組合。
睡房大門設防塵及隔音片，提供優質睡眠空間，房間間隔方正實用，鋪砌暖色系木紋防潮地板，配大窗設計及遮光布藝窗簾。牆上更配有USB插頭的電插座，設計實用。備有磨砂玻璃趟門連接浴室，令房間靈活變身為套房，貼心實用。淺色石紋地板延伸至牆身，設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更裝設有暖風及殺菌功能之抽濕機，並設有抽氣扇，打造悠然舒適的淋浴空間。浴室亦貼心設置洗手盆櫃及鏡櫃，內設不同收納間隔，並設USB 插頭的電插座，更備有掛衣繩，周詳安排照顧住戶 日常所需。
「NOVO LAND」第3B期設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分A、B兩翼，提供769伙，實用面積由232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。