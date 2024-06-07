NOVO LAND第3B期示範單位｜453及417呎兩房有得睇 採北歐復古主題｜多圖有片

新界區焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期提供4個示範單位，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎303至697方呎。兩房單位包括以第1座18樓C室為藍本的連裝修示範單位，實用面積453方呎，包含一個連接客廳22方呎露台及一個連接浴室16方呎工作平台，層與層之間的高度約為2.85米、3.05米米及3.15米，空間感十足，適合小型家庭入住。

單位內客飯廳及各房間配備複合窗簾，優化採光及遮光效能，單位間隔寬敞實用，大門採用防火實心木門設計，配備 LOCKLY 智能電子門鎖，設有多種開鎖方式。大門側旁設有高身儲物櫃，附設多個層板，提供收納空間，住戶可放置鞋履及各式家居物品，更設有充電插座及置物空間，大門另一側配備了嵌入式Siemens雪櫃。

單位以「北歐復古磚紅」為主題，全屋以原木裝飾為主調，再配以優雅復古的磚紅色作點綴，襯以木質家具及具藝術感的配飾擺設。客飯廳呈長方形設計，長約5.18米，寬約2.45米，方客廳以樸實優雅的原木色風琴形狀方格配搭磚紅色包邊牆身，營造溫暖舒適感覺。面積偌大的客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃趟門設計廣納自然光線，配上高樓底設計，大大提高客飯廳採光度之餘，延伸室內空間。

飯廳選用磚紅色檯面的長形四人餐桌，配上淡藍色餐椅，餐桌旁採用金屬色半圓鏡面設計。地板以淡雅的白色地磚鋪砌，與屋內磚紅色主調的非凡設計互相交錯。客廳放置高雅的象牙白色絨面梳化，配上型格的拼色格紋地毯，擺放灰色幾何造型茶几後，仍空間闊落，沙發背後牆身採用鏡面設計，客廳另一端放置時尚奶茶色地櫃，擺放藝術畫作。

單位採用開放式廚房設計，與客廳營造輕鬆餐廚互動空間。廚房呈L形設計，廚櫃分別以紅白兩色為主調，配以白色人造石工作檯面；洗滌盤配備疏水卷軸，並設有完善的廚房設備，包括一系列Siemens七合一微蒸烤焗爐、雪櫃、抽油煙機及電磁爐、以及Whirlpool洗衣乾衣機。更設置有TP-LINK 路由器以及LifeSmart智慧中心，預設智能家居平台。