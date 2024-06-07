NOVO LAND第3B期示範單位｜453及417呎兩房有得睇 採北歐復古主題｜多圖有片

新界區焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期提供4個示範單位，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎303至697方呎。兩房單位包括以第1座18樓C室為藍本的連裝修示範單位，實用面積453方呎，包含一個連接客廳22方呎露台及一個連接浴室16方呎工作平台，層與層之間的高度約為2.85米、3.05米米及3.15米，空間感十足，適合小型家庭入住。
單位內客飯廳及各房間配備複合窗簾，優化採光及遮光效能，單位間隔寬敞實用，大門採用防火實心木門設計，配備 LOCKLY 智能電子門鎖，設有多種開鎖方式。大門側旁設有高身儲物櫃，附設多個層板，提供收納空間，住戶可放置鞋履及各式家居物品，更設有充電插座及置物空間，大門另一側配備了嵌入式Siemens雪櫃。
單位以「北歐復古磚紅」為主題，全屋以原木裝飾為主調，再配以優雅復古的磚紅色作點綴，襯以木質家具及具藝術感的配飾擺設。客飯廳呈長方形設計，長約5.18米，寬約2.45米，方客廳以樸實優雅的原木色風琴形狀方格配搭磚紅色包邊牆身，營造溫暖舒適感覺。面積偌大的客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃趟門設計廣納自然光線，配上高樓底設計，大大提高客飯廳採光度之餘，延伸室內空間。
飯廳選用磚紅色檯面的長形四人餐桌，配上淡藍色餐椅，餐桌旁採用金屬色半圓鏡面設計。地板以淡雅的白色地磚鋪砌，與屋內磚紅色主調的非凡設計互相交錯。客廳放置高雅的象牙白色絨面梳化，配上型格的拼色格紋地毯，擺放灰色幾何造型茶几後，仍空間闊落，沙發背後牆身採用鏡面設計，客廳另一端放置時尚奶茶色地櫃，擺放藝術畫作。
單位採用開放式廚房設計，與客廳營造輕鬆餐廚互動空間。廚房呈L形設計，廚櫃分別以紅白兩色為主調，配以白色人造石工作檯面；洗滌盤配備疏水卷軸，並設有完善的廚房設備，包括一系列Siemens七合一微蒸烤焗爐、雪櫃、抽油煙機及電磁爐、以及Whirlpool洗衣乾衣機。更設置有TP-LINK 路由器以及LifeSmart智慧中心，預設智能家居平台。
⇊NOVO LAND第3B期示範單位｜第1座18樓C室 453方呎⇊
單位客飯廳、主人睡房及睡房1均享同一座向景觀。設計師精心打造睡房1為童趣滿分的兒童房。地面以複合木地板鋪砌，牆上的洞洞板提供置物空間，層架可擺放玩具積木，靠牆之雙層床床架以白色為主色調，襯以鮮黃色梯架，配合白色綿羊圖案牆紙。上層床頭以太空艙意念設計，擺放籃球玩偶抱枕，配以灰色波點的圖案被單，下層床頭擺放多個水果造型抱枕，綴以淺黃色被單。旁邊擺放原木矮書櫃及矮身兒童椅，書櫃設置收納式折疊書檯，擺放各式色彩繽紛的積木，讀書時，住戶拉出木質書桌，放置椅子後，即變成學習區，書櫃旁擺放白色造型衣櫃。
主人睡房貫徹單位以磚紅色及原木色為主調，設有偌大玻璃窗，有效加強睡房空間感。睡房鋪砌複合木地板，營造溫馨明亮氛圍，靠窗位置擺放雙人床，床架伸延接連原木色地櫃及衣櫃，波浪形型懸空白色烤漆亮面衣櫃，收納空間充裕，床邊放置原木色床頭櫃，擺放床頭燈及香薰，牆身一端採用木紋牆身設計，綴以橙色及白色的圓形布藝裝飾掛畫。
浴室設有玻璃趟門連接主人睡房，讓主人睡房輕鬆變成套房。地板採用色調淡雅的灰色石紋地磚，延伸至牆身，設三件頭浴室配備，包括淋浴間、襯上雲石紋洗手盆及白色坐廁。此外，更配備具有暖風及空氣消毒功能Cold Magic抽濕機、Panasonic抽氣扇及Stiebel Eltron電熱水爐，更細心設計好置物位置，提供洗手盆櫃及鏡櫃。
另外，以第1座18樓H室為藍本改造的無改動交樓標準示範單位，兩房間隔，實用面積417方呎，包含一個連接客廳22方呎露台及一個連接主人睡房16方呎工作平台，層與層之間的高度約為2.85米、3.05米及3.15米。單位大門採用防火實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖及Comelit視像對講機。大門右側設有一列淺色木紋高身儲物櫃，內置層板，方便住戶放置各式家居物品，櫃身更設有隱藏式磁石告示板。當中設有優雅白色石紋置物檯面空間，可用作展示收藏品，牆上更配有 USB 插頭的電插座。
單位採用時尚開放式廚房設計，配備長形石紋工作檯面，洗滌盤貼心配備捲合式洗滌架，方便住戶作瀝水之用。廚房設備齊全，廚房家電組合齊備，廚房配備高雅象牙白色及木紋廚櫃，內置層板，為住戶提供收納空間。廚房電器大部分被整合於廚櫃中。廚櫃內設收納式摺疊餐桌，用餐時，住戶拉出淺灰色餐桌，放置椅子後，即變成用餐區。
⇊NOVO LAND第3B期示範單位｜第1座18樓H室 417方呎⇊
客飯廳呈長方形設計，住戶可靈活擺放各式各樣的家具，滿足不同設計喜好。客飯廳連接露台，採用落地玻璃趟門設計，提升採光度，提升家居整體空間感，更引景入室，讓住戶飽覽戶外景致。配合布藝窗簾，貼心實用。單位客飯廳、主人睡房及睡房1均享同一座向景觀。單位右側為睡房區，主人睡房位於 末端位置，私隱度十足。此外，房門備有防塵及隔音片，有效提昇睡眠品質。
單位兩間房間配備窗簾，優化採光及遮光效能，打造舒適休息空間。睡房地台以木紋防潮地板鋪砌，洋溢溫暖明亮氛圍。睡房1設計方正，室內空間靈活實用，易於建造安逸閒適空間。主人睡房貼心設計與工作平台相連，迎納自然光線，加強睡房空間感，打造舒適優越的休憩環境。房內更預留有衣櫃位置，牆上更配有USB插頭的電插座。浴室配備三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，設備齊全，更裝設備有暖風及殺菌功能的抽濕機。浴室置物空間充裕，設有洗手盆櫃及鏡櫃，供住戶放置洗滌用品，更配備酒店式可伸縮晾衣繩。
「NOVO LAND」第3B期設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分A、B兩翼，提供769伙，實用面積由232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。