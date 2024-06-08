NOVO LAND第3B期示範單位｜697呎奶白色三房營造溫暖氛圍 睡房橫排設計擁同向景觀｜多圖有片

廚房以玻璃趟門設計，地板同樣以拼接馬賽克瓷磚鋪設，營造優雅復古風格。廚房呈長方形，配備長型工作檯面，牆上巧妙設有置物架，洗滌區特別配備疏水卷軸和篩網。廚櫃採用高雅的象牙白色和淡色木紋，並配備升降架及層板。廚房家電齊備，包括一系列 Siemens七合一微蒸烤焗爐、煤氣爐、電磁爐 及抽油煙機，以及Siemens雪櫃和Whirlpool洗衣乾衣機，均為嵌入式設計。走廊位置特設木製多層展示櫃，增添儲物空間，內設LED燈帶照明，展示各式裝飾品或模型，為單位增添藝術氣氛。
睡房區域分別設有主人套房、兩間睡房及浴室。三間睡房呈橫排式設計，均享同向景觀。此外，房門配以防塵及隔音片，加強隔音效果，地板選用暖色系複合木地板鋪砌。睡房1以珊瑚粉為主調，偌大的玻璃窗旁擺放單人床，配以灰黑間條枕具。睡床旁邊放置白色雲石床頭櫃及淺灰色的圓型絨面椅子，另一端擺放珊瑚粉色高身櫃。睡房1牆上層架綴以花卉及書籍，床頭位置掛上立體棉線藝術裝置，為睡房增添時尚溫馨感。睡房2以簡約奶油色為主調，設有寬闊玻璃窗戶，靠窗位置擺放雙層床，為兒童打造童趣滿分的小天地。床架以柔和木色襯以白色長梯，床邊擺放衣櫃連書桌以及矮身圓型絨面兒童椅，既可為房間提供收納空間，又可作文書工作之用。此外，浴室以淺啡色調設計，空間通風舒適，並備有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更貼心設置具有暖風及空氣消毒功能的抽濕機。
主人套房位於睡房區末端，私隱度高。房間設有偌大玻璃窗和工作平台，引光入室。主人套房以暖木色為主調，睡房靠窗位置擺放雙人床，旁邊放置原木色 床頭櫃、白色雲石梳妝枱及米白色方形絨面梳妝椅，牆身以幾何形藝術裝置點綴，盡顯時尚品味。睡房另一端擺放高身木製衣櫃及展示櫃，以趟門設計。主 人睡房浴室地板和牆面選用深淺不一的石材鋪砌，搭配深灰色雲石紋洗手盆，營造出簡約現代的風格。浴室配備完善，並安裝了Panasonic浴室寶，讓住戶能享受舒適的沐浴環境。此外，浴室內的收納設計周到，包括洗手盆櫃、鏡櫃及收納櫃等，滿足住戶日常所需。
「NOVO LAND」第3B期設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分A、B兩翼，提供769伙，實用面積由232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。