NOVO LAND第3B期示範單位｜697呎奶白色三房營造溫暖氛圍 睡房橫排設計擁同向景觀｜多圖有片

新界區焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期提供4個示範單位，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎303至697方呎。三房連裝修示範單位以第2A座18樓A1室為藍本打造，三房一套間隔，實用面積697方呎，包含一個連接單位客飯廳的23方呎露台及連接主人套房的18方呎工作平台，層與層之間的高度約為2.85米、2.9米、3.05米及3.15米。單位廣敞的空間布局，為家居設計倍添靈活性，非常適合大家庭使用，營造出一個寧靜舒適的生活環境。

單位間隔寬敞，大門採用實心木門設計，並配備了 LOCKLY智能電子門鎖，具備多元解鎖方式，更設有Comelit視像對講機。大門側旁設有儲物櫃，內附多格層板，更設USB 插頭。部分儲物櫃門面更具備磁吸功能，可用作告示板，方便家庭成員計畫日常生活。

客飯廳呈長方形設計，長約6.05米，寬約2.7米，以北歐簡約白色大理石紋配搭立體陶瓷磚作為牆身，營造溫馨舒適感。偌大的客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃趟門設計迎納自然光線，配上高樓底設計。客飯廳地板採用淺藍與米白啡色拼接的復古北歐馬賽克地磚鋪砌，增添獨特的視覺效果。豆沙紅棕色皮帶搭配的吊燈，極具時尚感。牆身以米白色大理石紋設計，掛上充滿立體感 與復古風情的藝術裝飾。電視櫃旁邊設有木紋落地收納櫃，方便展示珍藏品。客廳選用奶油色遮光窗簾，以及奶油色羊羔絨沙發搭配白色棉麻針織及橙黃色格紋的方形抱枕，擺放兩張不規則形狀茶几，配上素色地氈，營造舒適溫暖氛圍。飯廳採用木製的橢圓六人餐桌及北歐藤編織背靠餐椅，盡展高雅氣息。