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地產
2024-08-05 23:26:29

NOVO LAND第3B期突擊加推 折實最平306萬 周五開賣154伙｜屯門新盤

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NOVO LAND第3B期突擊加推 折實最平306萬 周五開賣154伙｜屯門新盤

NOVO LAND第3B期突擊加推 折實最平306萬 周五開賣154伙｜屯門新盤

8月未有全新盤登場下，發展商積極促銷手上貨源。新鴻基地產(016)屯門新盤「NOVO LAND」第3B期今日(5)晚上突擊加推第4號價單，涉及78伙，維持最高折扣15%，折實售價由306.68萬元起，折實平均呎價約12,176元。該盤同時公布最新銷售安排，落實本周五(9)發售154伙，有125伙以價單形式推售，另有29伙以招標形式出售。

32伙折實價低於400萬元

發展商表示，4號價單屬原價加推，涵蓋4伙開放式、28伙一房、37伙兩房及9伙三房，實用面積介乎252至697方呎。以最高折扣15%計算，單位折實售價由306.68萬至861.47萬元，當中32伙折實售價低於400萬；折實呎價介乎11,645元至12,729元。

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入場單位為Fiskars2A18E室及19E室，實用面積同為252方呎，開放式間隔，折實售價306.68萬元，折實呎價12,170元。

3B7月迄今售出60

至於「NOVO LAND」系列開售迄今累計沽出逾3,050伙，當中「NOVO LAND」第3B期自7月迄今售出60伙，單計今日亦錄得3宗成交，包括一個連平台特色戶，Fiskars1座花園層G室，實用面積276方呎，平台面積67方呎，成交價388萬元，呎價14,058元。

「NOVO LAND」第3B期設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分A、B兩翼，提供769伙，實用面積由232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。

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