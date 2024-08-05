NOVO LAND第3B期突擊加推 折實最平306萬 周五開賣154伙｜屯門新盤

8月未有全新盤登場下，發展商積極促銷手上貨源。新鴻基地產(016)屯門新盤「NOVO LAND」第3B期今日(5日)晚上突擊加推第4號價單，涉及78伙，維持最高折扣15%，折實售價由306.68萬元起，折實平均呎價約12,176元。該盤同時公布最新銷售安排，落實本周五(9日)發售154伙，有125伙以價單形式推售，另有29伙以招標形式出售。

32 伙折實價低於 400 萬元

發展商表示，4號價單屬原價加推，涵蓋4伙開放式、28伙一房、37伙兩房及9伙三房，實用面積介乎252至697方呎。以最高折扣15%計算，單位折實售價由306.68萬至861.47萬元，當中32伙折實售價低於400萬；折實呎價介乎11,645元至12,729元。