NOVO LAND第3B期首輪沽85%單位 部署周內加推及公布次輪安排｜屯門新盤

焦點新盤今個周末開賣，新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期昨日(22日)首輪推售160伙，新地副董事總經理雷霆表示，即日沽出約85%單位，延續過往期數的暢旺銷情，有見向隅客仍眾多，部署短期內加推單位及公布次輪銷售安排。

雷霆稱，集團於今季推售「帝景園」項目反應熱烈，售出逾40伙，套現約30億元；而集團今年上半年物業銷售金額近150億元，相信今個財年定下的230億元銷售目標已超額完成。他續稱，集團會繼續「月月有樓賣」，第三季將推售何文田太子道西233號豪宅項目，以及啟德地王項目「天壐．天」。美國若落實於9月減息，他估計下半年樓市會「價穩量升」，價錢有溫和升幅。