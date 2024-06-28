本月焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期今日(28日)進行次輪銷售，以價單形式推售118伙；另有38伙特色單位以招標形式出售。該盤於今晚7時正式開售，現場所見有不少準買家排隊等候揀樓。本輪銷售將分為A及B組兩個時段發售單位；A組買家須購入最少購買1伙三房單位，或2伙至6伙其他戶型單位；B組買家可購入1至4伙。
以價單形式推售的單位涵蓋10伙開放式、27伙一房、49伙兩房及32伙三房單位。扣除最高15%折扣後，單位折實售價由299.37萬至843.79萬元，折實呎價介乎11,079元至12,724元。該批單位以定價計，市值逾7億元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行今日出席客戶八成為本地用家。由於項目鄰近屯門醫院及大學，租賃需求強勁，料呎租可達50元，回報可達四厘，吸引投資者入市，今日出席客戶當中約兩成為長線投資者。
陳永傑指，6月份一手暫錄成交逾570宗，料全月可達700宗，為撤辣後新低。根據一手銷監網頁成交統計，今年上半年一手成交逾8,700宗，較2023年下半年多96%。今年上半年樓市全面撤辣，而發展商持續以吸引價推售新盤，令一手成功主導市場，二手續受壓。今日公布的中原城市指數CCL，顯示樓價因撤辣而錄得的升幅已全被蒸發，再創7年半新低。料經濟未全面復甦，美國減息時間表未明，物業成交及價格或將於低位橫行一段時間。
「NOVO LAND」第3B期設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分A、B兩翼，提供769伙，實用面積由232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。