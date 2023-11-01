NOVO LAND開價｜第2A期加推93伙 最平335萬 折實均呎13288元重返2月水平｜屯門新盤

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期今日(1日)公布第4號價單，涉93伙，維持最高15%折扣優惠後，折實售價由335.49萬元，折實平均呎價13,288元，重返項目第2B期今年2月推出首張價單146伙折實平均呎價13,288元。

NOVO LAND開價｜較上張價單低逾7%

資料顯示，與上張3號價單162伙折實平均呎價14,323元相比，新價單低約7.2%；與今年5月推出的首張價單186伙折實平均呎價13,598元相比，新價單亦低約2.3%。

今批單位涵蓋3伙開放式、10伙一房、52伙兩房及28伙三房，實用面積介乎238至693方呎。價單定價由394.7萬至1,050.8萬元，呎價介乎14,523元至16,998元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由335.49萬至893.18萬元，折實呎價介乎12,345元至14,448元。以定價計，今批單位市值超過6.8億元。