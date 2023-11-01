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地產
2023-11-01 13:09:55

NOVO LAND開價｜第2A期加推93伙 最平335萬 折實均呎13288元重返2月水平｜屯門新盤

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NOVO LAND開價｜第2A期加推93伙 最平335萬 折實均呎13288元重返2月水平｜屯門新盤

NOVO LAND開價｜第2A期加推93伙 最平335萬 折實均呎13288元重返2月水平｜屯門新盤 (林俊源攝)

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期今日(1日)公布第4號價單，涉93伙，維持最高15%折扣優惠後，折實售價由335.49萬元，折實平均呎價13,288元，重返項目第2B期今年2月推出首張價單146伙折實平均呎價13,288元。

NOVO LAND開價｜較上張價單低逾7%

資料顯示，與上張3號價單162伙折實平均呎價14,323元相比，新價單低約7.2%；與今年5月推出的首張價單186伙折實平均呎價13,598元相比，新價單亦低約2.3%。

今批單位涵蓋3伙開放式、10伙一房、52伙兩房及28伙三房，實用面積介乎238至693方呎。價單定價由394.7萬至1,050.8萬元，呎價介乎14,523元至16,998元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由335.49萬至893.18萬元，折實呎價介乎12,345元至14,448元。以定價計，今批單位市值超過6.8億元。

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NOVO LAND開價｜入場單位為238呎開放式戶

低售價單位為Arreso第5座3樓E室，實用面積238方呎，開放式間隔，折實售價335.49萬元，折實呎價14,096元。
最低呎價單位為Charlot第1B座3樓E室，實用面積472方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價582.67萬元，折實呎價12,345元。

NOVO LAND開價｜雷霆：「十足信心價」

新地副董事總經理雷霆以「十足信心價」形容今批單位定價，強調一向以市價推盤，是次提供3種付款方法，另提供「置稱心」按揭利息保障及全新「置開心」樓價保障，「置開心」樓價保障金額上限為樓價5%，保障期至明年5月份。

NOVO LAND開價｜示範單位即日開放 周六起收票

代理總經理陳漢麟表示，項目示範單位即日起開放，本周六(4日)起接受認購登記，銷售安排稍後公布，預計最快下周開售。

 

NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

即睇屯門NOVO LAND第2A期最新資訊 (Hosue730)

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