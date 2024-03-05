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地產
2024-03-05 16:30:00

NOVO LAND開放式戶連租約放盤 一買即收租 回報約3厘｜有樓睇

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新鴻基旗下屯門入伙新盤NOVO LAND，自2022年至今多次推售以來均大賣。(資料圖片)

新鴻基旗下屯門入伙新盤NOVO LAND，自2022年至今多次推售以來均大賣。(資料圖片)

新鴻基旗下屯門新盤NOVO LAND，共分6期發展，由14座住宅大廈組成，提供近4,600伙單位，為區內歷來最大私人發展項目。項目於2022年中開始推售，每次都「開紅盤」熱賣，目前第1期入伙已一年，其中1B期一伙開放式單位，現連租約放盤，適合長線投資者入手，一買即收租，料租金回報約有3厘。

望開揚內園及樓景

NOVO LAND1B期以Bergen為座數命名，共分3座，上述推介的放盤為NOVO LAND BERGEN 1座低層G室，實用面積242方呎，屬開放式戶型間，大廳外接小露台，景觀主要是內園及開揚樓景。單位最新叫價390萬元，附連租約，平均每呎售價為16,115元。

市值月租約9500

單位最大賣點是附帶租約，目前同類單位市值月租約為9,500元，新買家入手後即可享租金回報；若以成交價390萬元計，料回報約有3厘。此外，單位另一賣點是間隔四正實用，又因入伙不久，內部裝修以發展商收樓配套為主，狀況仍非常簇新，幫助節省更多買樓開支。

單位為開放式戶型，大廳外接小露台，以內園及開揚樓景為主。 全屋以發展商裝修為主，新淨實用。 單位附有少量傢具，新淨實用。 單位裝修仍簇新。 大門玄關兩邊為浴室及開放式廚房。 浴室為發展商裝修，用料不俗。

放盤單位資料

物業名稱：NOVO LAND BERGEN
地址：屯門欣寶路8
發展商：新鴻基
樓齡：1
放盤單位：1座低層G (物業編號：CZH504)
叫價：390萬元 (連租約放盤)
實用面積：242方呎 / @16,115
間隔：開放式
VR睇樓：https://bit.ly/4c11B1A
查詢電話：9312 3397 (中原地產屯門瓏門第三分行B 李小姐)

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