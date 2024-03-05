NOVO LAND開放式戶連租約放盤 一買即收租 回報約3厘｜有樓睇

新鴻基旗下屯門入伙新盤NOVO LAND，自2022年至今多次推售以來均大賣。(資料圖片)

新鴻基旗下屯門新盤NOVO LAND，共分6期發展，由14座住宅大廈組成，提供近4,600伙單位，為區內歷來最大私人發展項目。項目於2022年中開始推售，每次都「開紅盤」熱賣，目前第1期入伙已一年，其中1B期一伙開放式單位，現連租約放盤，適合長線投資者入手，一買即收租，料租金回報約有3厘。

望開揚內園及樓景 NOVO LAND第1B期以Bergen為座數命名，共分3座，上述推介的放盤為NOVO LAND BERGEN 第1座低層G室，實用面積242方呎，屬開放式戶型間，大廳外接小露台，景觀主要是內園及開揚樓景。單位最新叫價390萬元，附連租約，平均每呎售價為16,115元。

市值月租約 9500 元 單位最大賣點是附帶租約，目前同類單位市值月租約為9,500元，新買家入手後即可享租金回報；若以成交價390萬元計，料回報約有3厘。此外，單位另一賣點是間隔四正實用，又因入伙不久，內部裝修以發展商收樓配套為主，狀況仍非常簇新，幫助節省更多買樓開支。