NOVO LAND開賣｜第3B期首輪暫沽逾86%單位　大手客斥1162萬購2伙｜屯門新盤

陳忠浩稱，客源分布方面，公司客戶以用家為主，佔約七成，以年輕客居多，當中來自屯門及元朗區等新界西北區佔約45%。

一手市場有焦點新盤開賣，新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期今日(22日)首輪推售160伙，市場消息指，截至下午約3時，暫有138伙已獲認購，佔可發售單位逾86%。

首輪銷售安排A、B兩個時段進行揀樓，A組買家須最少購買1伙三房，或2至6伙其他戶型單位；B組買家可購入1至4伙。早上9時起A組買家陸續到場報到，秩序良好，場面熱鬧。據悉，項目錄得不少「一客兩食」個案，其中有大手買家斥約1,162萬元購入2伙兩房單位。

中原陳忠浩：客戶以用家為主

中原地產屯門、天水圍、元朗及青山公路高級資深營業董事陳忠浩表示，「NOVO LAND」第3B期以低價推售，入場銀碼低見「2字頭」，極具吸引力，加上配套設施豐富，租務潛力亦大，備受用家及投資客追捧。「NOVO LAND」之前期數累積大量向隅客，今期開價低水有折讓，預計今日首批單位可沽清。