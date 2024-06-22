NOVO LAND開賣｜第3B期首輪暫沽逾86%單位　大手客斥1162萬購2伙｜屯門新盤

一手市場有焦點新盤開賣，新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期今日(22日)首輪推售160伙，市場消息指，截至下午約3時，暫有138伙已獲認購，佔可發售單位逾86%。
首輪銷售安排A、B兩個時段進行揀樓，A組買家須最少購買1伙三房，或2至6伙其他戶型單位；B組買家可購入1至4伙。早上9時起A組買家陸續到場報到，秩序良好，場面熱鬧。據悉，項目錄得不少「一客兩食」個案，其中有大手買家斥約1,162萬元購入2伙兩房單位。
中原陳忠浩：客戶以用家為主
中原地產屯門、天水圍、元朗及青山公路高級資深營業董事陳忠浩表示，「NOVO LAND」第3B期以低價推售，入場銀碼低見「2字頭」，極具吸引力，加上配套設施豐富，租務潛力亦大，備受用家及投資客追捧。「NOVO LAND」之前期數累積大量向隅客，今期開價低水有折讓，預計今日首批單位可沽清。
陳忠浩稱，客源分布方面，公司客戶以用家為主，佔約七成，以年輕客居多，當中來自屯門及元朗區等新界西北區佔約45%，餘下來自港島及九龍區；另約兩至三成屬投資者，項目平均呎租約38元，部分開放式及一房單位呎租更突破40元，租盤渴求，租金持續上升，租金回報料逾3.5厘至4厘。
陳忠浩透露，A組時段，中原暫已錄得兩組客人連購2伙，其中一組客為兩兄弟，斥資約1,100萬元購入2伙兩房自用；另有一組客人買入2伙一房單位作收租之用，斥資約700萬元。市況方面，陳忠浩表示，本月截至昨日共錄得約360宗一手成交，較上月約1,400宗下跌，主要由於上半月一手市場推盤較少，交投較慢熱，月中隨著焦點盤「NOVO LAND」第3B期登場，成功釋放購買力，並帶動整體樓市氣氛，一手交投將再次加快。他認為，撤辣後整體樓市改善，一手價錢比二手平，吸引購買力傾斜於一手。2024年上半年累錄逾8,000宗一手成交，已達去年全年成交量約八成。展望下半年，息口方向明朗化，並有機會下調；加上租金續升，租轉買情況將持續增加，一手市場將延續旺勢。二手則受制於一手盤低開，樓價要比一手稍平才可獲承接。
該盤首輪銷售截收5,332票，當中包括16票為代理入票，超額認購逾32倍。推售單位涵蓋2伙開放式，39伙一房，95伙兩房及24伙三房，扣除最高15%折扣後，單位折實售價由298.77萬至846萬元，折實呎價介乎11,102元至12,796元，折實平均呎價11,854元。
「NOVO LAND」第3B期設2座住宅大樓，包括第1座及第2座，其中第2座細分A、B兩翼，提供769伙，實用面積由232至1,390方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。