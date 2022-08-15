NOVO LAND 1B期 首輪暫超額逾60倍

全新盤市場反應熱烈，其中新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期落實周三首輪開賣188伙，當中8伙以招標推售。市場消息指，截至昨日下午5時，累錄逾1.1萬票，以價單發售180伙計，超額逾60倍；今晚8時截票，明日抽籤。

該盤上周六新加推2號價單，涉80伙，維持最高15%折扣優惠，折實平均呎價14,198元，較首張價單13,998元，高1.4%。新地副董事總經理雷霆表示，撇除單位樓層及景觀因素，屬原價加推。今批單位折實價342.04萬至917.83萬元，折實呎價12,942至16,596元。

新地代理總經理陳漢麟稱，周三價單單位涵蓋10伙開放式、53伙一房、68伙兩房、43伙三房及6伙低層特色戶；而8伙招標單位全為三房套加多用途房連洗手間間隔。