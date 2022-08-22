NOVO LAND 1B次輪 開放式至兩房售罄

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期昨日次輪發售383伙，消息指即日沽出371伙，佔可銷售單位約97%，當中開放式、一房及兩房戶沽清，餘下全屬三房戶。受該盤熱賣帶動，本月暫錄約1,800宗一手成交，已較7月全月約925宗，多875宗或約95%，代理指反映發展商低市價推盤策略奏效。

大手客斥千萬買2伙兩房

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，昨日中原買家出席率達八成，當中約80%為項目向隅客，以年輕人為主；該行錄得一組大手客斥資約1,000萬元，購入2伙兩房單位。他預計，8月全月一手宗數可達2,500伙，創20個月新高。

至於同區另一新盤、由長江實業集團(1113)及新地合作發展的飛揚第1期，據成交紀錄冊顯示，於上周六連沽2伙一房，為1座17樓及19樓J室，實用面積均為282方呎，成交價各為442.3萬及444萬元。該盤自6月開售至今，累售約188伙，共套現約10.7億元。

另外，恒基地產(012)啟德現樓新盤THE HENLEY於上周六展開新一輪銷售，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，THE HENLEY II 1座15樓E室兩房，面積575方呎，以1,435.92萬元沽出，呎價24,973元。

十大屋苑周末20宗成交 按周倍升

據中原地產統計，上周末錄約20宗成交，按周多10宗或1倍，創今年4月中旬後，近18周新高；當中美孚新邨錄5宗成交最活躍，僅得太古城及海怡半島「捧蛋」。陳永傑指，有一手向隅客陸續回流二手市場，加上近日正面消息增多，部分買家相信樓價已成功尋底，只要業主提供合理議價空間，單位亦有承接，二手交投呈價跌量升局面。