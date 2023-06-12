NOVO LAND 2A期 乘勇加推 均呎突破1.4萬

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期上周六首輪推售188伙，即日沽清紅盤高開，新地副董事總經理雷霆形容項目「氣勢如虹」，延續過去大半年的佳績，有見向隅客眾多，隨即加推3號價單，涉162伙，由於今批涵蓋高層單位及13伙連平台特色戶，以致折實平均呎價突破1.4萬元水平，至14,323元，若撇除相關因素，是次屬原價加推。

新地代理總經理陳漢麟稱，今批162伙實用面積222至705方呎，涵蓋13伙開放式、16伙一房、118伙兩房，以及15伙三房。維持最高15%折扣優惠，單位折實價336.09萬至918.08萬元，折實呎價12,830至16,580元。入場單位為Arreso第5座5樓E室，實用面積238方呎，開放式間隔，折實價336.09萬元，呎價14,121元。該盤正在收票，日內公布銷售安排，最快於周末進行次輪銷售。

展望下季部署，雷霆透露推元朗站上蓋項目The YOHO Hub第C期、天水圍天榮站項目及啟德跑道區天璽．海。

