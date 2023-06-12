NOVO LAND 2A期 乘勇加推 均呎突破1.4萬

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期上周六首輪推售188伙，即日沽清紅盤高開，新地副董事總經理雷霆形容項目「氣勢如虹」，延續過去大半年的佳績，有見向隅客眾多，隨即加推3號價單，涉162伙，由於今批涵蓋高層單位及13伙連平台特色戶，以致折實平均呎價突破1.4萬元水平，至14,323元，若撇除相關因素，是次屬原價加推。
新地代理總經理陳漢麟稱，今批162伙實用面積222至705方呎，涵蓋13伙開放式、16伙一房、118伙兩房，以及15伙三房。維持最高15%折扣優惠，單位折實價336.09萬至918.08萬元，折實呎價12,830至16,580元。入場單位為Arreso第5座5樓E室，實用面積238方呎，開放式間隔，折實價336.09萬元，呎價14,121元。該盤正在收票，日內公布銷售安排，最快於周末進行次輪銷售。
展望下季部署，雷霆透露推元朗站上蓋項目The YOHO Hub第C期、天水圍天榮站項目及啟德跑道區天璽．海。
雨後單日連沽4伙 套現逾2300萬
新界西另一新盤、星星地產元朗雨後於上周六單日錄得4宗成交，套現逾2,300萬元。售出單位間隔涵蓋開放式至兩房，成交價440.94萬至730.78萬元，呎價15,051至16,218元。當中成交價最高單位為12樓A室，實用面積454方呎，兩房間隔，成交價730.78萬元，呎價16,096元。
十大屋苑周末僅3成交 8屋苑捧蛋
二手持續疲弱，據中原地產統計，十大屋苑過去周末兩日僅錄3宗成交，較上周末少25%，已連續6個周末維持個位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，由於經濟不穩定，復常需時，對樓市造成一定影響。近期市場焦點集中新盤，剛需上車盤搶大量二手客源，另美國下周議息，加息訊號強烈，觀望氣氛濃，令二手交投低位徘徊。
新都城及沙田第一城於周末各錄2宗及1宗買賣，即其餘8個屋苑「食白果」。中原柯勇指，新都城1期6座中高層B室，實用面積364方呎，兩房間隔，以600萬元沽出，呎價16,484元。