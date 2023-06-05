NOVO LAND 2A期 3日收2500票 加推93伙

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期市場反應理想，昨加推2號價單，涉93伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價348.92萬元起，折實平均呎價13,888元，雖較首張價單13,598元高約2.1%，但新地副董事總經理雷霆指，撇除單位樓層及景觀因素，是次屬原價加推，有機會於周末進行首輪銷售。

53伙折實價低於「6球」

新地代理總經理陳漢麟表示，今批單位涵蓋7伙開放式、4伙一房、80伙兩房及2伙三房，實用面積245至667方呎。單位折實價348.92萬至852.38萬元，折實呎價12,728元至14,775元；當中有53伙折實價低於600萬元。

入場單位為Arreso第5座27樓F室，實用面積245方呎，開放式間隔，折實價348.92萬元，呎價14,242元。

陳漢麟透露，項目自上周五起收票，迄今累收約2,500票，以首兩張價單單位279伙計，超額認購約8倍；示範單位迄今累錄逾3萬人次參觀，不排除公布銷售安排前再加推單位應市，部署周末開賣，特色單位則未有計劃於首輪銷售推出。

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