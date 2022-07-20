NOVO LAND 330萬入場 屯門新盤開價 年半最平

新猷吸客

本月市場焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期昨公布首張價單，涉165伙，以60日現金付款計劃最高15%折扣優惠計，折實價329.71萬元起，為近一年半最平入場價新盤。發展商更推出多款現金回贈方式及開放式戶漸進式供款計劃，一按首三年月供4,586元。

均呎價$13188 低同區一手28%

該盤首批折實平均呎價13,188元，對比區內近一年應市的新盤，包括上嵐及同系御海灣II首批折實平均呎價分別為18,388元及18,419元，NOVO LAND首批均低出逾28%。新地副董事總經理雷霆表示，該盤坐擁港鐵兆康及屯門雙站優勢，故形容是次開價為「坐擁雙站無敵價」。是次特意提供全新漸進式供款計劃，他直言冀有助年輕人置業，特別部分租樓人士，「令佢哋初期供款相等於現時租金一半水平，減輕供樓負擔，改善居住環境。」

新地代理總經理陳漢麟稱，項目首批包括15伙開放式、13伙一房、124伙兩房及13伙三房，實用面積247至561方呎，折實價329.71萬至764.23萬元，折實呎價12,187至14,085元。最低售價為2座5樓K室，面積247方呎，開放式間隔，折實價329.71萬元，呎價13,349元。最低呎價為2座3樓E室，面積474方呎，兩房間隔，折實價577.66萬元，呎價12,187元。他續稱，首批單位以吸引價推出，定價有折讓，強調未來加推單位有一定加價空間；今日起對外開放示範單位，周五接受認購登記，最快下周末進行首輪銷售。

提供漸進式供款 先免息後高息

若採用發展商提供的漸進式供款計劃，還款年期最長30年，以入場單位2座5樓K室為例，但只提供最高12%折扣優惠，折實價341.35萬元，承造最高樓價85%(即貸款約290.1萬元)貸款按揭，當中首40%貸款首36個月利率為最優惠利率(P)減2.5厘(P為5厘)，其餘貸款免息，每月供款為4,586元；其後利率為P，但漸進減少免息額，故第四至六年每月供款增至10,980元，第七年開始月供進一步升至16,176元。因此，累計30年間的總供款額約521.9萬元，總利息支出約231.7萬元。

對比傳統按揭計劃，假設貸款額及供款年期相同，以現時P按息2.5厘計，每月供款為11,814元，30年間的總供款額約412.7萬元，總利息支出約126萬元，即漸進式按揭利息支出多約105.7萬元或約83%。

另據價單顯示，發展商設多款現金回贈優惠，包括去年1月1日至明年12月31日期間結婚或計劃結婚(如預訂婚宴等)或子女於期內出生或將會出生；簽署臨時買賣合約的日期前一年內，曾居於屯門區或新地於1990年或以後落成之發展項目；曾從事指定行業工作，最少可獲5,000元回贈。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，相信因有加息、疫情變化等因素，令發展商不惜加大折扣優惠，以低價出擊，可見發展商去貨決心非常大，估計該盤受用家追捧，亦吸引居屋客，首批單位一定「一Q清枱」，料發展商定價保持克制，到第3、4號價單才輕微加價。他又預料，下半年新盤都會採平價促銷策略，有機會「一個平過一個」，料二手市場會備受衝擊。

THE HENLEY II加推31伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，恒基地產(012)旗下啟德THE HENLEY自以現樓形式出售，市場反應熱烈，昨日加推THE HENLEY II第3號價單，涉31伙，戶型包括一房及兩房，部分為海景單位，實用面積由379至575方呎，折實售價896.7萬元起，折實呎價23,660元起。

另更新價單，3伙增設裝修並即將向公眾開放，暫安排當中的16伙單位於本周六(23日)開售。同時THE HENLEY III亦加推共10伙一房單位，於本周六開售。