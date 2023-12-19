OMA by the Sea增2伙兩房減價兼送車位吸客｜屯門新盤

一手市場繼續有新盤採取減價策略促銷，永泰地產(369)旗下已屆現樓、位於屯門青山公路新盤「OMA by the Sea」繼早前將3個單位減價及推出贈送車位優惠後，最新再修訂價單，將2伙售價分別下調約4%及3.4%，涉及單位為第1座11樓A1室及第1座15樓A1室，實用面積均為828方呎，屬兩房一套間隔。

上述2伙可享「優秀人才現金付款計劃」提供18%直減折扣，連同原有2%折扣，總折扣率達20%；選用此付款計劃買家可免費獲贈一個車位。相比之前採用「90天現金付款計劃」最高11.5%折扣率，增加8.5個百分點。