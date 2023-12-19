OMA by the Sea增2伙兩房減價兼送車位吸客｜屯門新盤

一手市場繼續有新盤採取減價策略促銷，永泰地產(369)旗下已屆現樓、位於屯門青山公路新盤「OMA by the Sea」繼早前將3個單位減價及推出贈送車位優惠後，最新再修訂價單，將2伙售價分別下調約4%及3.4%，涉及單位為第1座11樓A1室及第1座15樓A1室，實用面積均為828方呎，屬兩房一套間隔。
上述2伙可享「優秀人才現金付款計劃」提供18%直減折扣，連同原有2%折扣，總折扣率達20%；選用此付款計劃買家可免費獲贈一個車位。相比之前採用「90天現金付款計劃」最高11.5%折扣率，增加8.5個百分點。
變相減價最多13.2%
以第1座11樓A1室為例，原先價單售價為1,338.2萬元，以最高折扣11.5%計算，折實售價約1,184.3萬元；更新價單後售價下調約4%，至1,284.7萬元，再扣除最高20%折扣，折實售價約1,027.8萬元，變相減價約156.5萬元或13.2%。
至於第1座15樓A1室，原先價單售價為1,382.7萬元，以最高折扣11.5%計算，折實售價約1,223.7萬元；更新價單後售價下調約3.4%，至1,336萬元，再扣除最高20%折扣，折實售價約1,068.8萬元，變相減價約154.9萬元或12.7%。
周五推售21伙
項目同時上載最新銷售安排，將於本周五(22日)推售21伙，當中亦包括是次2伙減價單位，實用面積介乎772至886方呎，均屬兩房間隔。
「OMA by the sea」位處青山公路大欖段166號，設兩座住宅大樓，提供517伙，單位間隔由開放式至四房不等，另設特色戶，實用面積介乎330至1,614方呎。