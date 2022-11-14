ONE INNOVALE-Cabanna 加推57伙 最平336萬

新界區上車盤銷情理想，恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna於過去周末兩日共錄6宗成交，套現約2,770萬元。發展商見銷情理想，昨乘勢加推3號價單，涉57伙，扣除最高7%折扣優惠後，單位折實價約336.28萬至934.84萬元，呎價13,648至15,504元。

周四次輪開賣113伙

今批57伙折實平均呎價14,438元，與上張2號價單的14,208元相比，高約1.6%。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新加推單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎224至683方呎。最低售價為E座1樓單位7，實用面積224方呎，開放式間隔，折實價336.28萬元，呎價15,013元。他稱，項目將於本周四次輪推售113伙，包括8伙開放式、93伙一房、6伙兩房及6伙三房。

