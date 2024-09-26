港島單幢盤趁減息火速出擊，由英皇集團發展、位於跑馬地宏德街1號住宅項目「ONE JARDINE’S LOOKOUT」本月「一條龍」進行命名、上載售樓說明書、開放示範單位及公布首張價單，搶佔市場關注。am地產特意為讀者準備「ONE JARDINE’S LOOKOUT」懶人包，一文睇清項目價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。
ONE JARDINE’S LOOKOUT戶型分布、平面圖、車位
「ONE JARDINE’S LOOKOUT」提供123伙，採單幢式設計，實用面積介乎147至1,211方呎，戶型涵蓋開放式至四房，以及部分特色單位項目樓高25層，標準單位每層設6伙及2部升降機。
項目標準單位提供111伙，實用面積介乎179至1,175方呎。戶型主打三房，佔36伙，實用面積介乎479至559方呎；其次一房設30伙，實用面積介乎231至275方呎；而開放式及兩房分別提供22伙及20伙，開放式實用面積介乎179至180方呎，兩房實用面積介乎379至535方呎。四房僅提供3伙，實用面積均為1,175方呎。
項目另設有12伙特色單位，包括11伙連平台單位，平台面積介乎32至227方呎，以及1伙連天台頂層單位。全盤面積最細單位為1樓A室，實用面積147方呎，連147方呎平台；至於全盤面積最大單位為28樓B室，實用面積1,211方呎，連1,320方呎天台，可經由室內樓梯前往。
項目停車場位於地庫1樓及2樓，共提供12個住宅停車位，平均每10客爭一個車位。住客會所位於1樓，總面積達1,456方呎。「ONE JARDINE’S LOOKOUT」預計入伙日期為今年12月31日，樓花期僅3個月。
⇊ONE JARDINE’S LOOKOUT平面圖⇊
ONE JARDINE’S LOOKOUT示範單位
項目提供1個兩房(連套房)裝修無改動示範單位，以23樓B室為設計藍本，實用面積535方呎，屬兩房一套間隔，層與層之間高度可達3.15米。客飯廳呈長方形，開則方正實用，客飯廳連家庭廳長約4.8米，寬約4.6米，面積約206方呎，外連38方呎「三合一」露台。
單位設計以意大利米蘭生活元素為靈感，將米蘭的藝術氛圍與大自然氣息融合。單位整體以白色為主調，客廳、飯廳，書房及主人房均選用意大利對紋的白洞石石材鋪砌，將意大利精選的矜貴觸感融入各個空間。客飯廳連家庭廳牆身用上特色油漆，配以特別訂製意大利「Fendi White Marble」白色大理石餐桌及大型藝術掛畫，為空間增添藝術貴氣。家庭廳以意大利頂級品牌Promemoria的傢俬作為主角，牆上更配備畫燈，方便替換藝術品。
主人套房寛敞舒適，長約4.2米，寬約4.1米，面積約136方呎，放置雙人大床後，三邊仍保留充足空間，房間更有270度廣角窗，除可飽覽翠綠山景景觀外，更有獨立衣帽間的設計；而全套房用上高光木及漸變特色油漆飾面。
客廳及開放式廚房融入項目最標誌性的拱門設計並貫穿整個空間，又以質感豐富的洞石和黃銅色飾面設計而成的裝飾櫃，分隔客廳與家庭廳，成為整個空間的亮點。開放式廚房及浴室用料設備講究，配備德國著名品牌Miele蒸爐、德國Siemens電磁煮食爐、1.8米雪櫃及洗衣乾衣機，亦備有Gorenje酒櫃、Panasonic浴室寶及Stiebel Eltron電熱水爐。單位在選料方面亦細緻用心，大門用上Lockly智能電子門鎖，配備有視像鏡頭及全球超過30項專利的PIN Genie™防窺視密碼鍵盤，實時變更數字鍵盤，亦包括指紋、藍牙、RFID智能卡及鎖匙等開門功能，讓戶主盡享家居安全與方便。
示範單位地址：灣仔英皇集團中心2樓
開放時間：星期一至星期日上午11時至晚上8時。
ONE JARDINE’S LOOKOUT價單
2號價單：提供35伙 折實平均呎價18689元
「ONE JARDINE’S LOOKOUT」於9月23日加推第2號價單，涉及35伙，維持最高折扣10%，折實售價由429.66萬元起，折實平均呎價約18,689元，與首張價單17,904元相比高約4.4%；英皇國際副主席楊政龍表示，今批以中高層單位為主，仍屬原價加推。
2號價單涵蓋12伙一房，8伙兩房及15伙三房，實用面積介乎231至538方呎。單位定價由477.4萬至1,215.97萬元，呎價介乎18,987元至23,611元。以最高折扣10%計算，單位折實售價由429.66萬至1,094.37萬元，折實呎價介乎17,088元至21,250元。折實售價及呎價最低單位同為9樓E室，實用面積231方呎，一房間隔。
首張價單：提供50伙 折實平均呎價17904元
「ONE JARDINE’S LOOKOUT」於9月19日公布首張價單，涉及50伙，涵蓋18伙一房、11伙兩房及21伙三房單位，實用面積231至559方呎。英皇集團副主席楊政龍形容首張價單定價為「明升價」，期望買家入市後樓價升值。
單位定價由462萬至1,191萬元，呎價介乎17,653元至22,944元。扣除最高折扣10%後，折實售價由約415萬元至約1,072萬元，折實呎價15,888元至20,650元，折實平均呎價17,904元。
最低售價單位為2樓E室，實用面積231方呎，折實售價約415萬元，折實呎價約18,000元。最低呎價單位為2樓D室，實用面積559方呎，三房間隔，折實呎價約15,888元，折實售價約888.14萬元。
ONE JARDINE’S LOOKOUT銷售安排
2號銷售安排：涉及85伙 價單形式發售
「ONE JARDINE’S LOOKOUT」於9月24日公布2號銷售安排，落實於9月28日以價單形式推售85伙，涵蓋首兩張價單全數單位。
該批推售單位實用面積介乎231至559方呎，戶型涵蓋一房至三房，價單定價由462萬至1,215.97萬元，呎價介乎17,653元至23,611元。扣除最高折扣10%後，折實售價由約415萬元至1,094.37萬元，折實呎價15,888元至21,250元。
據銷售安排顯示，發售當日將分A、B兩組進行，A組買家優先揀樓，至少購買2伙指定單位，且必須包括一伙指定三房，最多可購買12伙；B組買家可購買1至2伙指定單位。項目將於9月27日下午1時截止收票。
1號銷售安排：涉及25伙 招標形式發售
「ONE JARDINE’S LOOKOUT」於9月23日公布首份銷售安排，推出25伙於9月27日起以招標形式出售，以特色單位為主，實用面積介乎147至1,211方呎，招標期至今年10月31日。
ONE JARDINE’S LOOKOUT周邊配套
項目自設私人會所Club EASTRIDGE，設有恆溫室外泳池，配備德國著名健身品牌NOHRD的健身器材。
交通方面，項目位於港島核心，駕車前往銅鑼灣約3分鐘，前往中環約6分鐘，至高鐵西九龍站約12分鐘。項目鄰近黃泥涌道設有巴士往返港島及九龍，包括城巴1、5線可通往灣仔、中環及西營盤等地，以及城巴8X線前往柴灣、北角等地。以及有堅尼地城-跑馬地，跑馬地-筲箕灣電車路線可供出行選擇。
生活方面，項目約3分鐘車程可達商場林立的銅鑼灣，包括希慎廣場、崇光百貨及時代廣場等；另外6分鐘車程可前往中環IFC、置地廣場以及金鐘太古廣場等商場。項目亦鄰近賽馬會跑馬地會所、深灣遊艇會、香港高爾夫球會等私人會所。
「ONE JARDINE’S LOOKOUT」夥拍第一太平戴維斯提供全方位資產管理服務，有助準買家更能有效為資產增值，將會為住戶提供一系列資產管理服務，包括收租服務、洽談續租、辦理租賃手續、處理投訴、維修及保養以及報告每月租金狀況等。
校網方面，小學為12校網，中學屬灣仔區。