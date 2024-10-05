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地產
2024-10-05 12:30:00

ONE JARDINE'S LOOKOUT次輪銷售單位售罄 一周速沽120伙｜跑馬地新盤

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楊政龍稱，ONE JARDINE’S LOOKOUT於一周累沽120伙，佔全個項目123伙近98%。

楊政龍稱，ONE JARDINE’S LOOKOUT於一周累沽120伙，佔全個項目123伙近98%。

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一手市場氣氛受惠減息利好，加上發展商採取低價出擊，新盤銷情繼續報捷。英皇國際(163)旗下跑馬地新盤「ONE JARDINE’S LOOKOUT」昨日(4日)進行次輪發售，以價單形式發售18伙，連同招標出售4伙，全數22伙即日沽清。以價單定價計算，單日套現逾9,000萬元。

英皇國際副主席楊政龍表示，項目延續首輪銷售聲勢，次輪22伙開放式單位悉數售罄；連同上周出售的98伙，項目一周累沽120伙，佔全個項目123伙近98%。以價單定價計算，合共套現約逾9.3億元。

楊政龍指，近期股市及樓市成交急升，投資氣氛轉趨熾熱，造就市場上對港島市區優質物業相當渴求，不論是次出售的精品單位抑或首輪售出的三房戶型均錄得理想成交，對是次銷售成績感到鼓舞。

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大部分買家入市作長綫投資之用

該盤次輪發售的客人出席率高達九成，由於全屬開放式單位，該批單位定價約400萬元，屬港島區罕有的入門單位，因此吸引不少投資客前來入市。大部分買家基於單位入場門檻吸引且預計未來租金回報率高，故購入單位作長綫投資之用。

「ONE JARDINE’S LOOKOUT」位於跑馬地宏德街1號，提供123伙，實用面積介乎147至1,211方呎，戶型涵蓋開放式至四房，以及特色單位，預計入伙日期為今年12月31日。

 