ONE JARDINE’S LOOKOUT獲滿額認購　展銷廳錄1500參觀人次｜跑馬地新盤

英皇國際(163)旗下跑馬地「ONE JARDINE’S LOOKOUT」周四(19日)以「明升價」公布首張價單共50伙，並同日開始收票及開放示範單位予公眾參觀。集團副主席楊政龍表示，項目連日來吸引不少準買家前往示範單位了解項目獨特優勢，目前已獲滿額認購，截至今日(21日)下午1點錄得1,500參觀人次；英皇集團主席楊受成今日亦親臨展銷廳打氣。 楊政龍稱，項目自開價以來深受市場注目，並為啟動減息後首個推出市場的全新項目，故市場反應對後市帶來啟示作用。

享15分鐘尊尚生活圈優勢 楊政龍指，「ONE JARDINE’S LOOKOUT」所坐落的東半山，位處港島最頂尖核心，區內的渣甸山及跑馬地，與銅鑼灣一脈相連，讓住戶可享受靜謐且高度私隱的優逸生活氛圍外，同時可置身於滿布高級百貨及美饌佳餚的繁華商業核心區，靜中帶旺的優勢不言而喻。另外，由項目前往中環、尖沙咀及高鐵西九龍站等甲級商廈區；或優閑愜意的山頂及深水灣，全是10至15分鐘以內車程，盡享15分鐘尊尚生活圈優勢。