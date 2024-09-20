ONE JARDINE’S LOOKOUT車位價入場 一房最平415萬

美國及本港同時宣布減息，一手市場瞬即撻著，兩個港島全新盤同日開價，均採「低價」策略吸客。英皇國際(163)跑馬地宏德街「ONE JARDINE’S LOOKOUT」首推50伙，折實價415萬元入場，折實平均呎價17,904元，兩者均創東半山區近13年來新低。 「ONE JARDINE’S LOOKOUT」首批涉及18伙一房、11伙兩房及21伙三房，實用面積231至559方呎，設有3種付款計劃，以最高折扣10%計，折實價約415萬至約1,072萬元，折實呎價15,888至20,650元。入場單位為2樓E室一房，實用面積231方呎，折實呎價1.8萬元；最低呎價為2樓D室三房，實用面積559方呎，折實價888.14萬元。

即日起開放示範單位及收票 英皇集團副主席楊政龍指，項目屬集團今年首個推售全新住宅項目，並以「明升價」推出首張價單，定價已考慮買家承受能力，期望入市後樓價升值。項目即日起收票及開放示範單位予公眾參觀，短期內公布銷售安排，爭取月內開售。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤首張價單較同區一手貨尾有約20%折讓，入場價更接近「禮頓山車位價」，均創東半山區近13年來新低。他稱，東半山區對上一手盤平均呎價低於2萬元要追溯至2013年一手新例生效前，於2011年發售的紀雲峰，當時平均呎價亦要約1.9萬元，料項目可一Q清枱。