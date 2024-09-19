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2024-09-19 14:21:16

ONE JARDINE’S LOOKOUT開價｜首批50伙最平415萬 折實均呎17904元｜跑馬地新盤

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ONE JARDINE’S LOOKOUT開價｜首批50伙最平415萬 折實均呎17904元｜跑馬地新盤

ONE JARDINE’S LOOKOUT首批最低呎價單位為2樓D室，實用面積559方呎，三房間隔，折實呎價約15,888元。(蘇文傑攝)

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由英皇集團發展、位於跑馬地宏德街1號住宅項目「ONE JARDINES LOOKOUT」今日(19)「一條龍」進行命名、上載售樓說明書、開放示範單位及公布首張價單，涉及50伙，提供最高折扣10%，折實售價由415萬元起，折實呎價由15,888元起，折實平均呎價17,904元。

英皇集團副主席楊政龍形容首張價單定價為「明升價」，期望買家入市後樓價升值。首張價單涉及18伙一房、11伙兩房及21伙三房單位，實用面積231559方呎。

據價單顯示，單位定價由462萬至1,191萬元，呎價介乎17,653元至22,944元。扣除最高折扣10%，折實售價由約415萬元至約1,072萬元，折實呎價15,888元至20,650元。

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最低售價單位為2E室，實用面積231方呎，折實售價約415萬元，折實呎價約18,000元。最低呎價單位為2D室，實用面積559方呎，三房間隔，折實呎價約15,888元，折實售價約888.14萬元。

楊政龍表示，「ONE JARDINES LOOKOUT即日起開始接受認購登記及開放示範單位予公眾參觀，稍後將上載銷售安排，有機會短期內加推單位應市。

ONE JARDINES LOOKOUT」位於跑馬地宏德街1號，提供123伙，實用面積介乎1471,211方呎，戶型涵蓋開放式至四房，以及特色單位，預計入伙日期為今年1231日，樓花期僅3個月。

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