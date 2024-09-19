ONE JARDINE’S LOOKOUT開價｜首批50伙最平415萬 折實均呎17904元｜跑馬地新盤

由英皇集團發展、位於跑馬地宏德街1號住宅項目「ONE JARDINE’S LOOKOUT」今日(19日)「一條龍」進行命名、上載售樓說明書、開放示範單位及公布首張價單，涉及50伙，提供最高折扣10%，折實售價由415萬元起，折實呎價由15,888元起，折實平均呎價17,904元。

英皇集團副主席楊政龍形容首張價單定價為「明升價」，期望買家入市後樓價升值。首張價單涉及18伙一房、11伙兩房及21伙三房單位，實用面積231至559方呎。

據價單顯示，單位定價由462萬至1,191萬元，呎價介乎17,653元至22,944元。扣除最高折扣10%，折實售價由約415萬元至約1,072萬元，折實呎價15,888元至20,650元。