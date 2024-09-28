ONE JARDINE'S LOOKOUT開售｜中原陳永傑：大手客擬斥8000萬買12伙作投資｜跑馬地新盤

市場聚焦減息後新盤銷情，英皇國際(163)旗下跑馬地新盤「ONE JARDINE’S LOOKOUT」今日(28日)以價單形式推售85伙，折實售價由415萬元起，折實呎價由15,888元起。該盤今早9時15分起開售，現場所見出現排隊人龍等候揀樓。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「ONE JARDINE’S LOOKOUT」作為減息後首個開售全新盤，並以「明升價」推售，單位戶型覆蓋廣，且東半山區租賃回報一向有保證，可達4厘以上，料可吸引用家及投資客入市，項目首批單位可「一Q清枱」。