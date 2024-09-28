ONE JARDINE'S LOOKOUT開售｜中原陳永傑：大手客擬斥8000萬買12伙作投資｜跑馬地新盤

市場聚焦減息後新盤銷情，英皇國際(163)旗下跑馬地新盤「ONE JARDINE’S LOOKOUT」今日(28日)以價單形式推售85伙，折實售價由415萬元起，折實呎價由15,888元起。該盤今早9時15分起開售，現場所見出現排隊人龍等候揀樓。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「ONE JARDINE’S LOOKOUT」作為減息後首個開售全新盤，並以「明升價」推售，單位戶型覆蓋廣，且東半山區租賃回報一向有保證，可達4厘以上，料可吸引用家及投資客入市，項目首批單位可「一Q清枱」。
陳永傑指，現時為A組大手時段，該行最大手客戶欲斥資約8,000萬元購入12伙，即兩層物業作長線投資用。他續指，今日港島及新界兩大盤開售，料單日一手成交量達200宗，創5月後周末一手成交新高，全月一手可達600宗，超越上月全月510宗。
據銷售安排顯示，「ONE JARDINE'S LOOKOUT」分為A組及B組兩個時段揀樓，A組為大手優先認購時段，買家須認購最少2伙，最多可購12伙，但當中必須包括1伙指定三房單位；而B組買家則可認購1至2伙。
該盤今日推售單位實用面積介乎231至559方呎，戶型涵蓋一房至三房，價單定價由462萬至1,215.97萬元，呎價介乎17,653元至23,611元。扣除最高折扣10%後，折實售價由約415萬元至1,094.37萬元，折實呎價15,888元至21,250元。
「ONE JARDINE’S LOOKOUT」位於跑馬地宏德街1號，提供123伙，實用面積介乎147至1,211方呎，戶型涵蓋開放式至四房，以及特色單位，預計入伙日期為今年12月31日。