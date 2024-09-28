ONE JARDINE'S LOOKOUT開售｜兩組大手客合掃19伙 英皇：出席率高達九成｜跑馬地新盤

市場聚焦減息後新盤銷情，英皇國際(163)旗下跑馬地新盤「ONE JARDINE’S LOOKOUT」今日(28日)以價單形式推售85伙，折實售價由415萬元起，折實呎價由15,888元起。大批準買家於早上9時起陸續到場登記揀樓，現場出現排隊人龍，場面墟冚。 英皇國際副主席楊政龍表示，項目累收近2,000票，作為減息後首個推出、開價及公開發售的新盤，市場反應非常熱烈，現場場面熾熱及振奮。他稱，觀乎下半年樓市走勢，各大發展商均陸續部署，受惠於減息因素及近期恒指表現理想，故預計下半年樓市會百花齊放、穩步上升。

英皇國際顧問方文彬說，項目出席率高達九成，本地及內地客源比例為七成及三成，對今日銷情充滿信心。被問及早前提出支持合理佣金建議對今次銷情的影響，他指出，客人及業界反應正面，建議令整個銷售流程更為透明、公開，為買家、代理、發展商及銀行締造「4贏」局面，對銷情帶來提振作用。 中原促成兩組大手成交 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行於「ONE JARDINE’S LOOKOUT」大手時段促成兩組成交，分別購入12伙及7伙，其中最大手購入12伙包括6伙三房、2伙兩房及4伙一房，以即供價計共斥資逾8,900萬元。