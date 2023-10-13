ONE SOHO增優惠促銷 個別單位折實價大減百萬

《施政報告》出爐前夕，有市區新盤增優惠促銷，部分單位減幅超過百萬元。已屆現樓、信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作的旺角「ONE SOHO」更新3號及5號價單，新增90天付款計劃及「尊貴ONE SOHO 360天付款計劃」，取代原有的建築期付款計劃。買家若採用「尊貴ONE SOHO 360天付款計劃」可享17.5%折扣；另指定單位可額外享1.5%至8.5%折扣，即最高可享19%至26%折扣優惠。在不同折扣率下，這批指定單位折實價約620.1萬至715.1萬元，折實呎價20,006至25,092元。

特設首年免息免供八成一按吸「高才」

信置執行董事田兆源稱，為吸引「高才」等買家的置業需求，這批指定單位更特設首年免息免供八成一按。此外，買家亦享代繳印花稅、提早成交及沒有使用貸款的現金回贈，三項優惠相當於樓價8%，即最高折扣連同現金回贈可達樓價約32%，較原本最高總折扣14.5%，多出近18%。

以12樓A8指定單位為例，實用面積310方呎一房，定價838.1萬元，原先折實價716.57萬元，以最新26%折扣計，折實價620.19萬元，大減13.5%或96.38萬元。若再扣除3%代繳印花稅及最高5%現金回贈後，單位實際樓價約571.5萬元，呎價約18,436元，較今年3月公布的原本折實售價平約145萬元或約20%。

該盤迄今累沽191伙，套現逾13億元，平均成交呎價約2.38萬元。

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