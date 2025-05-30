ONE STANLEY五房四套連傢俬複式示範大宅 特高樓底優越海景(多圖)｜赤柱豪宅

大宅1樓為客飯廳層，設特高樓底，層與層之間高度達3.5米，客飯廳採用長形橫廳設計，面積寬敞，廳長逾11.3米，最深逾6.1米，擺放了多組矜貴傢俱。當中，飯廳擺放了一張意大利品牌天然奢石圓形餐桌，餐桌底座由Bardiglio 暖灰色調的大理石製成，搭配意大利家具王者品牌Calligaris手工餐椅，為居家生活增添了藝術與美感。客廳的電視櫃是由法國設計大師Fabrice Berruxw精心設計，具有節奏感的色彩變化使其成為大廳的焦點傢俱。長型客飯廳外接露台，能享受廣闊的南區海景。

大宅實用面積2,565方呎，露台78方呎，五房四套連儲物套間隔，配備私人升降機大堂，升降機可直達大宅每一樓層及地下低層停車場，展現出豪華感。子母大門設計氣勢非凡，開門方向巧妙安排，避免直視窗戶，增添私密性。

主人房特大睡床可三邊落床

位於大宅1樓的廚房牆面鋪砌了天然石材，選用來自德國百年廚櫃品牌Poggenpohlw、美國頂級冰箱品牌Sub-Zero雙門雪櫃，以及德國知名廚房家電Gaggenauw等，精心挑選高品質設備。該樓層僅設一個套房，外望翠綠山巒；沿內置樓梯直達2樓的寢區層，設有4個房間，其中3個為套房，主人睡房空間寬敞，與客廳同向並外接露台，可享醉人廣闊海景，同時設有主人浴室，除可放置特大睡床之餘，同時亦可三邊落床。

主人套廁則設有雙洗手盤、座廁、淋浴間及浴缸，同時選用高級潔具，包括德國著名品牌DORAVIT，以及DORN BRACHT之高級潔具，美國RAYCHEM地暖系統，以及丹麥衛浴潔具品牌VOLA的毛巾暖架等，讓住戶一年四季均可享舒適的沐浴體驗。

「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。

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