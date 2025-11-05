ONE STANLEY住客會所正式啟用 加推2伙招標｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱豪宅現樓新盤「ONE STANLEY」銷情持續暢旺，住客會所「THE CLUBHOUSE」現已正式全面啟用。為配合市場需求，集團今日(5日)發布了新的銷售安排，並推出位於上排「Coral Avenue」的36號洋房連裝修及傢俬單位，以及第1座地下及1樓A單位花園複式大宅，於11月17日招標。

36號洋房實用面積3,097方呎，屬四房四套連書房、前後花園、工人房、儲物房及天台格局，設私人升降機、前後特大花園面積 624方呎，天台面積 630方呎；而第1座地下及1樓A單位，為花園複式大宅，實用面積1,826方呎，設415方呎花園，屬四房兩套房連儲物房及工人套戶型，為同類型大宅最後1伙。