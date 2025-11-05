ONE STANLEY住客會所正式啟用 加推2伙招標｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱豪宅現樓新盤「ONE STANLEY」銷情持續暢旺，住客會所「THE CLUBHOUSE」現已正式全面啟用。為配合市場需求，集團今日(5日)發布了新的銷售安排，並推出位於上排「Coral Avenue」的36號洋房連裝修及傢俬單位，以及第1座地下及1樓A單位花園複式大宅，於11月17日招標。
36號洋房實用面積3,097方呎，屬四房四套連書房、前後花園、工人房、儲物房及天台格局，設私人升降機、前後特大花園面積 624方呎，天台面積 630方呎；而第1座地下及1樓A單位，為花園複式大宅，實用面積1,826方呎，設415方呎花園，屬四房兩套房連儲物房及工人套戶型，為同類型大宅最後1伙。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示, 「ONE STANLEY」住客尊屬會所「THE CLUBHOUSE」現已正式全面啟用，特設多元休閒設施及娛樂健體設備，從室內到室外空間。其中瑜伽室「YOGA ROOM」為住戶提供優越寧謐的運動空間，讓他們一邊欣賞優美的南海美景，一邊進行瑜伽練習。發展商宣佈將與普拉提及芭杆塑形學院「YOO PILATES & BARRE ACADEMY」合作，引入亞洲唯一及獲業界權威認証的ANIT動柔正姿運動課程，該運動乃糅合普拉提及芭蕾兩項元素的新興運動，住戶可與私人導師進行一對一的尊屬指導，體驗頂級運動享受。
學院創辦人吳映言小姐 (MS. TINA NG) 擁有多項普拉提及改善身體姿勢及痛症相關專業資格，更是大中華區首席BARRE INTENSITY委任之培訓教練及發証考官。她研發一系列專為亞洲人體質及生活習慣而設的 ANIT Movement 運動系統，既可改善都市痛症、糾正姿態，亦可瘦身美體，適合任何年紀人士參與。該課程更吸引不少來自本地、英國及台灣的物理治療師報讀，提升健康運動領域的專業能力。
考慮調高項目內部指引價
鄭智荣又指, 「ONE STANLEY」至今已累積售出30伙，總成交金額逾27億元，成績驕人。隨著美國聯儲局上月底進一步減息，本港銀行亦相繼調減按揭息率，市場氣氛持續向好。鑑於美國已經進入減息期，同時中美雙方在各方面關係均有轉好跡象，料對本港整體樓市起支持作用，更有利明年住宅市場發展，預期明年本港中小型單位樓價將會回升3%至8%，而港島豪宅單位則由於供應稀少，加上投資移民和專才等對優質住宅需求持續增加，港島豪宅樓價更看高一線，相信明年港島豪宅樓價更可望上升8%至13%。「ONE STANLEY」地理位置優越，集團對項目充滿信心，正在考慮調高項目的內部指引價。
「ONE STANLEY」依山臨海而建，提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。當中洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。