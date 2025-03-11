ONE STANLEY加推1伙前排臨海洋房 周六招標發售｜赤柱新盤

建灝地產旗下赤柱新盤「ONE STANLEY」今日(11日)上載全新銷售安排，推出位於項目最前排臨海獨立洋房28號洋房應市，於將於本周六(15日)推出招標。
集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，是次推出28號洋房為五房五套連書房套間隔，實用面積為5,329方呎，花園及天台面積分別為2,623方呎及1,220方呎。同類戶型只提供兩伙，為全項目面積第三大戶型，洋房坐落項目最前排中心位置。
大宅採高樓底設計，正門入口設中空位置，層與層之間高度最高達約7.35米，配合特大客飯廳全長約14米、深約7米，配以特大落地玻璃趟門，連接室外的花園及長達約9.14米私人泳池，可享無遮擋180度無邊壯麗海景。
項目累沽19伙
鄭智荣續指，「ONE STANLEY」至今累售19伙，總成交金額逾14.4億元，有見本港股市近月穩步向升，而近月樓市氣氛亦見熱鬧，項目接獲不少大面積戶型的洋房及特色戶查詢，反映市場上不少富豪均有意在港購置豪宅物業作長線投資，相信本港樓市將穩步跟隨股市表現持續向上，集團對項目銷售非常有信心，預期短期內將會有成交公布。
「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。