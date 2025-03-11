ONE STANLEY加推1伙前排臨海洋房 周六招標發售｜赤柱新盤

建灝地產旗下赤柱新盤「ONE STANLEY」今日(11日)上載全新銷售安排，推出位於項目最前排臨海獨立洋房28號洋房應市，於將於本周六(15日)推出招標。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，是次推出28號洋房為五房五套連書房套間隔，實用面積為5,329方呎，花園及天台面積分別為2,623方呎及1,220方呎。同類戶型只提供兩伙，為全項目面積第三大戶型，洋房坐落項目最前排中心位置。

大宅採高樓底設計，正門入口設中空位置，層與層之間高度最高達約7.35米，配合特大客飯廳全長約14米、深約7米，配以特大落地玻璃趟門，連接室外的花園及長達約9.14米私人泳池，可享無遮擋180度無邊壯麗海景。