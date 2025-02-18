ONE STANLEY加推7伙特色分層大宅 下周一起招標｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱新盤「ONE STANLEY」今日(18日)公布上載全新銷售安排，推出新一批共7伙特色分層大宅，於下周一(24日)起招標發售。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，是次推出特色分層大宅分布在第3、第6及第7座，實用面積介乎834至2,565方呎，戶型涵蓋兩房一套至五房四套，包括2個兩房一套花園特色戶、2個三房一套花園特色大宅、2個三房一套天際特色大宅(連天台)，以及1個五房四套的特色複式大宅。

鄭智荣指，上述兩房一套連花園特色戶包括第3座地下A室，實用面積844方呎；以及第3座地下B室，實用面積為834方呎；三房一套連花園特色大宅包括第6座及第7座地下A室，實用面積1,100方呎。