ONE STANLEY加推7伙特色分層大宅 下周一起招標｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱新盤「ONE STANLEY」今日(18日)公布上載全新銷售安排，推出新一批共7伙特色分層大宅，於下周一(24日)起招標發售。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，是次推出特色分層大宅分布在第3、第6及第7座，實用面積介乎834至2,565方呎，戶型涵蓋兩房一套至五房四套，包括2個兩房一套花園特色戶、2個三房一套花園特色大宅、2個三房一套天際特色大宅(連天台)，以及1個五房四套的特色複式大宅。
鄭智荣指，上述兩房一套連花園特色戶包括第3座地下A室，實用面積844方呎；以及第3座地下B室，實用面積為834方呎；三房一套連花園特色大宅包括第6座及第7座地下A室，實用面積1,100方呎。
不排除短期再加推
他補充，亦有準買家對約2,800方呎或以上的獨立屋表示有興趣，集團未來亦會考慮再推出更多戶型應市。鄭智荣稱，港島區豪宅供應持續稀缺，不少專才及富豪均選擇在香港購置豪宅物業定居，而近期市場氣氛向好，除香港股票市場持續上漲，新一份財政預算案公布前又有大型銀行推出更優惠的定息按揭，取態積極，在眾多利好消息下，相信許多買家將選擇在這段小陽春入市置業，集團有信心項目短期內將再錄成交，同時亦不排除在短期內再推出新單位，以回應市場需要。
「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。