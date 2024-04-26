ONE STANLEY單日標售2伙 四房套洋房1.15億獲本地客承接｜豪宅成交

豪宅新盤開售後銷情熱烈。建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」今日(26日)錄得2伙以招標形式售出，包括33號洋房及第1座2樓及3樓A室天際複式大宅，分別以逾1.15億元及逾6,372萬元成交，總成交金額近1.79億元。 集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，33號洋房實用面積3,102方呎，屬四房四套加一儲物房連工作間、書房、前後花園及天台戶型，花園面積444方呎，天台面積630方呎，連2車位成交價逾1.15億元，實用呎價達37,150元。買家為本地客人，是次採用240天即供付款辦法入市。

鄭智荣續指，位於第1座2樓及3樓A室的天際複式大宅，連1個車位以逾6,372萬元售出，實用呎價達33,002元，買家為本地外區升級客，採用120天即供付款辦法。該大宅實用面積1,931方呎，設818方呎天台，屬四房兩套房連一儲物房戶型。現全屋苑同類型呎數相近的天際複式大宅，僅尚餘一伙豪裝單位待售。

最快下周加推 27 號洋房招標發售 鄭智荣稱，項目27號洋房為獨立單邊花園海景洋房，屬四房四套加一儲物房連工作間、書房、前後花園及天台戶型，實用面積3,304方呎，外連1,121方呎前後花園，並設737方呎天台。該洋房暫已獲逾100位客人查詢，集團考慮最快於下星期加推全新類型27號洋房招標。