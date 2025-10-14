ONE STANLEY四房洋房2.56億成交 呎價創新高｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱豪宅現樓新盤「ONE STANLEY」銷情熾熱，洋房連錄成交，發展商今日宣佈位於項目最前排「ASTA AVENUE」之臨海38號洋房，以成交價 2.56億元售出，呎價約54,180元，創項目呎價新高紀錄。 臨海38號洋房「PARTHENON」，實用面積為4,725方呎，屬四房四套連書房套、前後花園連泳池及天台間隔，外連前後特大花園面積 1,675方呎，天台面積 1,045方呎，買家採用30天即供付款辦法，斥資2.56億元連同3個車位購入該洋房，呎價約54,180元 新買家為內地中港商人，對「ONE STANLEY」的優越地理位置、優美環境、完善交通配套、 貼心服務及卓越會所設施表示讚賞，尤其對項目鄰近多間著名學府、名人會所和瑰麗沙灘情有獨鍾，可為子女提供優越的學習及成長環境。同時，認為港島臨海²的全新低密度大型豪 宅項目及獨立洋房供應極為稀缺，而擁有私人升降機的獨立洋房更是難得，特別是38號洋房的一望無際海景讓他們深感吸引。綜合各項優勢，新買家認為項目具備高投資價值。

洋房採高樓底設計，地下層與層之間高度達4.5米，特大客飯廳更全長達 2.2米，以落地玻璃趟門連接特大花園連泳池，享南海壯闊美景，氣度恢弘。1樓設有家庭廳及3 個套房，2樓全層設特大主人套房連衣帽 間及書房套，洋房內更設私人升降機直達每一樓層，氣派非凡。 全屋配備國際頂級家電設備及國際品牌浴室潔具，主人浴室更設有雙洗滌盆、坐廁、貴妃浴缸及淋浴間，選用高端衛浴品牌，同時更設有毛巾暖架及美國 Raychem地暖系統，貼心周到，盡顯尊貴。室內設樓梯直達天台，設計方正實用，同時更可坐享超廣闊山海景致。

全盤累售29 伙 總成交金額逾 26.6 億 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，連同上述成交，「ONE STANLEY」至今已售出29伙，總成交金額逾26.6億元，成績驕人。項目本年度至今已錄15宗過千萬元的成交，當中更不乏億元洋房個案，而且屢破新高，反映「ONE STANLEY」質素獲得買家肯定，並已為南區最受矚目的超級豪宅之一。 上月中美國聯儲局宣布減息0.25厘，市場預期，美國年內仍有減息空間，同時本港銀行再 下調按揭利率，加上政府放寬新資本投資者住宅物業投資門檻，對樓市進一步帶來利好作 用，支持市場人士持續及加快物色豪宅作長線投資用途。故此集團看好本港住宅後市，對豪宅市場更看高一線，集團對「ONE STANLEY」銷售充滿信心，並有信心將於短期再錄得成交。