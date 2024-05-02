ONE STANLEY四房複式大宅8307萬沽 下周一招標賣6伙｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」今日(2日)招標售出1伙，集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，涉及單位為第10座2樓及3樓D室，屬四房四套加一儲物房連庭院及天台的複式戶，實用面積2,551方呎，天台面積1,089方呎，及設庭院面積82方呎，買家為本地外區客，是次採用120天即供付款辦法，以逾8,307萬元連1個車位購入單位，實用呎價32,564元。

鄭智荣續指，今日同步上載銷售安排第5號，涉及6伙，包括首度推出僅4伙的「特色複式大宅」及僅2伙「天際平層大宅」，實用面積由1,910至1,931方呎，招標日期由5月6日至5月17日。6伙大宅分別位於第3座及第5座，位於項目頂排的中央位置，每座只設5伙。