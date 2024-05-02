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地產
2024-05-02 14:01:42

ONE STANLEY四房複式大宅8307萬沽 下周一招標賣6伙｜赤柱豪宅

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ONE STANLEY四房複式大宅8307萬沽 下周一招標賣6伙｜赤柱豪宅

「ONE STANLEY」推售至今約兩星期已累售10伙，總成交金額逾8.1億元。

建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」今日(2)招標售出1伙，集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，涉及單位為第10座2樓及3樓D室，屬四房四套加一儲物房連庭院及天台的複式戶，實用面積2,551方呎，天台面積1,089方呎，及設庭院面積82方呎，買家為本地外區客，是次採用120天即供付款辦法，以逾8,307萬元連1個車位購入單位，實用呎價32,564元。

鄭智荣續指今日同步上載銷售安排第5號，涉及6伙，包括首度推出僅4伙的「特色複式大宅」及僅2伙「天際平層大宅」，實用面積由1,9101,931方呎，招標日期由56日至5176伙大宅分別位於第3座及第5位於項目頂排的中央位置，每座只設5

開售兩周吸金8.1億

據悉，ONE STANLEY」推售至今約兩星期已累售10伙，成交包括2幢豪華海景獨立洋房、4伙花園複式大宅，以及4伙天際複式大宅，總成交金額逾8.1

「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。

即睇赤柱ONE STANLEY最新資訊 (House730)

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