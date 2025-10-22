ONE STANLEY夥中原利嘉閣推置業禮遇 指定買家可獲總值150萬度假旅遊優惠｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱豪宅現樓新盤「ONE STANLEY」，建灝地產集團特別夥拍代理行推出旅遊置業禮遇，由即日起至11月30日期間，凡經中原地產或利嘉閣地產選購項目的買家，可獲贈價值30萬元度假旅遊置業禮遇。每家代理行送出之禮遇名額各5名，最高總值可達150萬元，先到先得。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「ONE STANLEY」位處臨海地段，前臨南海無際美景，一直吸引不少嚮往度假生活的富豪商賈的熱烈追捧。而項目自推出以來，無論特色大宅以及獨立海景洋房之銷情均持續暢旺。其中自今年7月至今，項目已錄得4宗逾億元洋房及3宗數千萬元特色大宅成交，項目推售至今累售29伙，總成交金額逾26.6億元，銷售成績卓越，反映富豪商賈入市購置豪宅物業取態轉為積極。為了令買家進一步感受項目奢華度假級享受，集團決定夥拍中原地產及利嘉閣地產推出旅遊置業禮遇，每家代理行送出之禮遇總值達150萬元。
中原首5名買家可獲「法國除夕煙花倒數之旅」
中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，新一份施政報告將『新資本投資者入境計劃』的投資門檻由5,000萬元下調至3,000萬元。根據中原大數據資料，截至9月19日，今年3,000萬元以上一二手成交錄約1,008宗，已超越去年首9個月的996宗。其中，山頂南區成交佔約1成，反映高端買家對香港優質住宅的需求仍然強勁，相信政策有助吸引更多相關申請，可刺激3,000萬元以上豪宅物業成交，進一步吸引外地資金流入，提振樓市。
中原地產特別為「ONE STANLEY」的一手買家呈獻全新置業禮遇，由即日起至2025年11月30日，經中原地產購入「ONE STANLEY」的首5名一手買家，可獲贈價值30萬元的「法國除夕煙花倒數之旅」，名額5個，優惠總值達150萬元。優惠先到先得，送完即止。
利嘉閣首5名買家可獲「希臘Santorini豪華帆船遊」
利嘉閣地產山頂南區及中半山營業董事施文欣表示，本港銀行跟隨美國聯儲局減息步伐，下調息率0.125厘，對樓市有提振作用，加上《施政報告》提出優化『新資本投資者入境計劃』的購買住宅門檻，更為豪宅市場注入新動力，直接推升市場的交投氣氛，同時亦吸引傳統家族及中港投資者新貴，積極在豪宅市場中尋找具潛力的優質物業，而『ONE STANLEY』這類豪宅珍品正是他們的目標。項目坐落於港島赤柱豪宅地段，依山臨海而建，環境清幽雅致，景致遼闊秀麗，每個單位都擁有獨一無二的匠心設計，矜罕程度可見一斑。
施文欣續指，為配合項目的銷售部署，利嘉閣地產特別為「ONE STANLEY」一手買家送上尊貴置業禮遇，由即日起至2025年11月30日，凡經利嘉閣購入「ONE STANLEY」之首5名買家，即可獲贈「希臘Santorini豪華帆船遊」，價值30萬元，合共總值達150萬元。優惠先到先得，送完即止。
「ONE STANLEY」依山臨海而建，提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。當中洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。