ONE STANLEY夥中原利嘉閣推置業禮遇 指定買家可獲總值150萬度假旅遊優惠｜赤柱豪宅

中原首 5 名買家可獲「法國除夕煙花倒數之旅」 中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，新一份施政報告將『新資本投資者入境計劃』的投資門檻由5,000萬元下調至3,000萬元。根據中原大數據資料，截至9月19日，今年3,000萬元以上一二手成交錄約1,008宗，已超越去年首9個月的996宗。其中，山頂南區成交佔約1成，反映高端買家對香港優質住宅的需求仍然強勁，相信政策有助吸引更多相關申請，可刺激3,000萬元以上豪宅物業成交，進一步吸引外地資金流入，提振樓市。 中原地產特別為「ONE STANLEY」的一手買家呈獻全新置業禮遇，由即日起至2025年11月30日，經中原地產購入「ONE STANLEY」的首5名一手買家，可獲贈價值30萬元的「法國除夕煙花倒數之旅」，名額5個，優惠總值達150萬元。優惠先到先得，送完即止。