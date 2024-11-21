ONE STANLEY夥中原推置業優惠 送指定洋房買家電動7人車連司機服務｜赤柱豪宅

豪宅市場交投氣氛暢旺，建灝地產旗下赤柱新盤「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目迄今售出14伙，套現12.1億元；客源分布方面，約60%為本地客，約40%為內地或海外客。當中有約七成作為自用，約三成用作投資之用。留意到近期豪宅氣氛改善，有約七成參觀客人是來自內地或海外。
中原地產特意為項目於上環信德中心2樓設立專門店，為客戶提供最新資訊，並於今天(21日)隆重開幕，同時向該盤買家呈獻全新置業優惠。由即日起至今年12月31日，經該行成功入標及購買指定洋房的首3名買家，即可獲贈電動7人車乙部連3年司機服務，名額3個，每個總值250萬元，優惠總值高達750萬元。優惠先到先得，送完即止。指定洋房為臨海A街洋房9、洋房7、洋房6、洋房5、洋房3、洋房2、洋房38、洋房28 及洋房8。
首三季1億以上一手洋房買賣價量已超去年全年
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國年內二次減息，香港銀行亦跟隨減息0.25厘，加上《施政報告》優化投資移民政策，容許申請人將住宅物業投資金額納入投資總額計算，同時亦放寬按揭成數，入市成本大幅下降，相信可進一步刺激豪宅市場。事實上，根據中原地產研究部數據，今年首三季價值1億元或以上的一手洋房買賣合約(不包括內部轉讓交易)登記錄26宗及88.24億元，已超越2023年全年的20宗及48.69億元，更明顯高出30%及81.2%，可見豪宅市場轉活。
中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠稱，今年10月迄今全港一、二手1億元以上成交錄得27宗，涉資約60億元，其中洋房成交佔26%。地區分布上，港島區佔逾五成，其次為九龍區佔約35%，新界區則佔約10%。他續稱，港島區內全新豪宅供應向來有限，而「ONE STANLEY」位處尊貴地段，享南區一望無際的壯麗海景，每幢洋房內設有私人電梯，部分更擁有私人游泳池，突顯罕貴。