ONE STANLEY夥中原推置業優惠 送指定洋房買家電動7人車連司機服務｜赤柱豪宅

豪宅市場交投氣氛暢旺，建灝地產旗下赤柱新盤「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目迄今售出14伙，套現12.1億元；客源分布方面，約60%為本地客，約40%為內地或海外客。當中有約七成作為自用，約三成用作投資之用。留意到近期豪宅氣氛改善，有約七成參觀客人是來自內地或海外。

中原地產特意為項目於上環信德中心2樓設立專門店，為客戶提供最新資訊，並於今天(21日)隆重開幕，同時向該盤買家呈獻全新置業優惠。由即日起至今年12月31日，經該行成功入標及購買指定洋房的首3名買家，即可獲贈電動7人車乙部連3年司機服務，名額3個，每個總值250萬元，優惠總值高達750萬元。優惠先到先得，送完即止。指定洋房為臨海A街洋房9、洋房7、洋房6、洋房5、洋房3、洋房2、洋房38、洋房28 及洋房8。