ONE STANLEY天際平層大宅獲專才客斥逾6751萬購入 呎價逾3.5萬｜赤柱豪宅

鄭智荣稱，是次成交為第3座3樓A單位，為整個項目尊設兩戶的天際平層大宅之一。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，是次成交為第3座3樓A單位，為整個項目尊設兩戶的天際平層大宅之一；大宅實用面積1,919方呎，天台面積1,644方呎，可享遼闊壯麗南海海景。買家為專才客人，鍾情項目位處港島南傳統豪宅地段，擁有私人天台及戶外空間，且享有極開揚南海景色，低密度且私隱度高，經多次參觀後，決定採用120天即供付款辦法入市，連一個車位以逾6,751萬元購入，呎價逾35,183元。該大宅甫推出後持續獲多組客人表達興趣，反映項目無論戶型、設計、用料及景觀等各方面均擁有優質條件，屬市場上珍罕供應。

豪宅新盤交投活躍，建灝地產旗下赤柱「ONE STANLEY」再添成交，售出第3座的天際平層大宅，成交價逾6,751萬元，呎價逾3.5萬元，為項目首宗天際平層大宅成交。

是次成交第3座天際平層大宅，為四房四套連儲物套間隔，屬一梯一伙設計，私隱度極高，設有私人升降機大堂，並以大理石打造高貴豪華質感，升降機更可直達地庫停車場，出行便捷。大宅以子母大門配以高樓底設計，層與層之間高度達3.5米，氣派十足；特大客飯廳空間，間隔分明，橫廳長逾10.2米，最深逾6.2米，並特設雙露台，盡覽遼闊海景。主人套房及另一套房與大廳同向，同享壯麗海景，另外兩個套房則外望翠綠山巒景致。

鄭智荣稱，「ONE STANLEY」迄今累售13伙，總成交金額逾11億元。隨著第3座的天際平層大宅沽出後，整個項目僅餘1伙位於第5座3樓B單位的天際平層大宅可供出售。即日起開始接受客人以100萬元本票預約參觀，有信心單位將於短期內售出。由於內地及香港政府均有利好經濟措施出台，相信豪宅市場將會受益並穩步上揚，「ONE STANLEY」未來亦有10%至20%提高內部指引價的空間。

未來有 10% 至 20% 提高內部指引價空間

未來有 10% 至 20% 提高內部指引價空間

未來有 10% 至 20% 提高內部指引價空間

他續稱，鑑於早前限量推出、最前排臨海皇牌獨立洋房均收到不少查詢，集團計劃在短期內加緊推廣位於最前排「ASTA AVENUE」以及「BERYL AVENUE」的臨海皇牌獨立洋房。目前已有意向人士對該批洋房表示興趣並正計劃洽購，亦有客人表示有興趣購入多個單位予家族成員居住和作長線投資，集團對項目銷售非常有信心，預期短期內將會有更多成交公布。

「ONE STANLEY」共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位，以及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少，彌足珍貴。洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。