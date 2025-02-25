ONE STANLEY天際特色大宅連車位4380萬沽 成交期30日｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱新盤「ONE STANLEY」連日錄得成交，今日(25日)再以招標形式售出一個天際特色大宅，買家採用30天即供計劃以4,380.48萬元連車位購入，呎價約36,083元。
是次成交的天際特色大宅位於第7座3樓A室，實用面積為1,214方呎，屬三房一套連儲物套、儲物房及私人升降機大堂間隔，連1,167方呎私人天台。買家為區內客，由於鍾情「ONE STANLEY」位處港島南赤柱傳統豪宅地段及赤柱外國度假生活氛圍，客人看好該區及後市前景，決定在財政預算案前入市。
項目兩周內沽3伙特色戶
鄭智荣指，政府將於明日(26日)公布新一份財政預算案，市場料將繼續推出更多有利樓市的措施，支持本港樓市發展，不少買家亦加快入市步伐，「ONE STANLEY」由2月14日至今在兩星期之內，已火速沽出3個特色戶，套現約9,990萬元。項目至今累沽19伙，總成交金額逾14.4億元。
除特色戶備受市場追捧外，集團近日亦接到許多查詢獨立海景洋房，鑑於銀行近月已多次下調按揭利率，加上不少內地及海外富豪均有意在港購置豪宅物業作長線投資，加上現時「ONE STANLEY」成交價較集團內部的目標價有介乎10%至15%折讓，集團有信心短期內將會錄得海景獨立洋房成交。
「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。