ONE STANLEY天際特色大宅連車位4380萬沽 成交期30日｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱新盤「ONE STANLEY」連日錄得成交，今日(25日)再以招標形式售出一個天際特色大宅，買家採用30天即供計劃以4,380.48萬元連車位購入，呎價約36,083元。

是次成交的天際特色大宅位於第7座3樓A室，實用面積為1,214方呎，屬三房一套連儲物套、儲物房及私人升降機大堂間隔，連1,167方呎私人天台。買家為區內客，由於鍾情「ONE STANLEY」位處港島南赤柱傳統豪宅地段及赤柱外國度假生活氛圍，客人看好該區及後市前景，決定在財政預算案前入市。

項目兩周內沽3伙特色戶

鄭智荣指，政府將於明日(26日)公布新一份財政預算案，市場料將繼續推出更多有利樓市的措施，支持本港樓市發展，不少買家亦加快入市步伐，「ONE STANLEY」由2月14日至今在兩星期之內，已火速沽出3個特色戶，套現約9,990萬元。項目至今累沽19伙，總成交金額逾14.4億元。