ONE STANLEY推全新按揭計劃 下周六舉辦賀年書法揮春體驗日｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱豪宅現樓新盤「ONE STANLEY」，將於下周六(17日)於住客會所「THE CLUBHOUSE」舉辦一日限定的「賀年書法揮春體驗日」，率先讓住戶及貴賓與親朋好友一同親手書寫揮春，為春節作準備。此外，發展商更推出全新「備用第一按揭貸款」計劃，務求讓買家在選購心水單位時亦可享有更靈活的財務安排。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，為回應買家對按揭貸款安排的需求，項目推出全新「備用第一按揭貸款」計劃，買家透過新計劃最高可獲批成交金額之8成半貸款額，貸款年期長達25年，而且按息全期更低至P-2%，即最新利率低至3.25%，盡享全期低息，預料此計劃能有效幫助買家靈活調動資金。
農曆新年將至，集團特別於現樓住客會所「THE CLUBHOUSE」舉辦「賀年書法揮春體驗日」，是次活動特別邀請香港知名水墨藝術家徐沛之博士到場舉辦書法揮春體驗日。徐沛之博士師從翟仕堯老師及王冬齡教授，先後獲藝術相關的碩士及博士學位，以其深厚的藝術文化背景而聞名，曾獲多個藝術獎項，其作品亦獲多個藝術館及博物館收藏。體驗日當天，徐博士將即席揮毫，為住戶及貴賓書寫賀年揮春及分享書法技巧，同時亦會指導貴賓親手書寫揮春，與參與人士共賀新歲。除此之外，現場亦會派發徐博士親筆書寫的賀年揮春，向住戶及貴賓送上祝福。
「ONE STANLEY」至今已累積售出32伙，總成交金額逾34億元，呎價最高達65,116元。隨著美國聯儲局早前再度減息，市場氣氛持續向好，預期今年超級豪宅項目樓價繼續看高一線，可有8%至13%升幅空間。
「ONE STANLEY」依山臨海而建，提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。當中洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。