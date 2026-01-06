ONE STANLEY推全新按揭計劃 下周六舉辦賀年書法揮春體驗日｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱豪宅現樓新盤「ONE STANLEY」，將於下周六(17日)於住客會所「THE CLUBHOUSE」舉辦一日限定的「賀年書法揮春體驗日」，率先讓住戶及貴賓與親朋好友一同親手書寫揮春，為春節作準備。此外，發展商更推出全新「備用第一按揭貸款」計劃，務求讓買家在選購心水單位時亦可享有更靈活的財務安排。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，為回應買家對按揭貸款安排的需求，項目推出全新「備用第一按揭貸款」計劃，買家透過新計劃最高可獲批成交金額之8成半貸款額，貸款年期長達25年，而且按息全期更低至P-2%，即最新利率低至3.25%，盡享全期低息，預料此計劃能有效幫助買家靈活調動資金。