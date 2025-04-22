ONE STANLEY推出逾千呎天際特色大宅 今日至周四招標發售｜赤柱新盤

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，最新推出的天際特色大宅位於第7座3樓B單位，實用面積1,215方呎，屬三房一套連雙儲物房及天台間隔，天台面積1,175方呎。單位採高樓底設計，客飯廳方正實用，空間寬廣。客廳外接露台，可盡覽一望無際南海海景。大宅設私人升降機大堂，升降機可達地庫停車場，讓住戶出行更為便捷。廚房配備頂級家電及設備，廚房內設有儲物房連洗手間，同時又備有通道直達私人升降機大堂，大大提升私隱度。大宅設有三個房間，主人套房面積偌大，享廣闊南海景致。大宅內置樓梯直達天台，天台方正實用且設有來去水，大宅背靠山巒，面向壯闊海景，可盡享背山面海之寫意生活。

建灝地產旗下赤柱現樓豪宅新盤「ONE STANLEY」銷情持續暢旺，當中分層特色單位更連錄成交，有見及此，發展商公布全新銷售安排，推出第7座天際特色大宅於今日至周四(22至24日)招標發售。

迄今累沽 21 伙 總成交金額 17.3 億

鄭智荣指，「ONE STANLEY」於今年已連續錄得多宗成交，當中包括分層特色戶以及獨立海景洋房，銷售成績均價量兼備；整個項目迄今累沽21伙，總成交金額約17.3億元。雖然環球市場受到不確定的關稅政策影響，但富豪用家對豪宅的需求並未受影響，繼續在市場物色優質地段的項目，因此集團對項目銷售充滿信心。

「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。