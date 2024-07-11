ONE STANLEY推1伙連裝修四房套複式大宅 下周一起招標發售｜赤柱豪宅

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，是次推出大宅位處「ONE STANLEY」中央的「Coral Avenue」之上，可享全海景致，屬四房四套連儲物房、庭院及天台戶型，項目內僅設6伙同類型單位，惟附連豪華裝修的同類複式大宅只設一戶。

建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」今日(11日)上載銷售安排，首度推出1伙四房四套連裝修天際複式大宅招標發售，單位為第11座2樓及3樓C室，料該大宅成交價創項目分層新高。招標期由下周一(15日)至下周四(18日)，招標時間為每日下午2時至4時。

鄭智荣稱，集團邀請via. Architecture Limited為該單位負責室內設計，總裝修金額涉資約2,000萬元。大宅以「Preziosa」命名，在意大利語中意譯為「珍貴」，大宅靈感來源於意大利羅馬，將貴族及高貴華麗融入設計元素，在細節中流露高雅品味。設計師以綠寶石顏色的條紋瑪瑙，配以柔和色調突出一系列奢華的紋理，打造出意大利羅馬高貴華麗概念；客廳地板選用人字形圖案排列的木地板，條紋瑪瑙與木地板線條巧妙呼應，完美展現出現代優雅居家風格。

鄭智荣續指，「ONE STANLEY」至今累售11伙，總成交金額逾9.56億元；無論臨海低密度特色住宅單位及豪華海景獨立洋房，均錄優秀銷售成績。有見及此，集團將對尚未售出的單位逐步調升內部指引價，估計潛在加幅約為10%至20%。

「ONE STANLEY」共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位，以及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少，彌足珍貴。洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。