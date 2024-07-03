ONE STANLEY推1幢臨海洋房招標 建灝：成交價勢再創新高｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」繼上周首度限量推出兩幢最前排臨海獨立洋房，分別為2號洋房及5號洋房招標後，市場反應熱烈，今日(3日)再公布全新銷售安排，推出另1幢臨海獨立洋房3號洋房招標。招標期由下周一(8日)至本月23日(包括首尾兩天)，星期一至五的每日下午2時至4時。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，3號洋房位處項目最前排的「Asta Avenue」中心位置，可享無遮擋壯麗海景。3號洋房與早前推出招標的2號洋房及5號洋房，同位於項目最前排位置，可享優越海景，且亦同屬四房四套連書房套、家庭室、工作間、3個儲物房、前後花園連泳池及天台戶型，該款間隔僅設6幢，可謂矜罕無比。