ONE STANLEY推1幢臨海洋房招標 建灝：成交價勢再創新高｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」繼上周首度限量推出兩幢最前排臨海獨立洋房，分別為2號洋房及5號洋房招標後，市場反應熱烈，今日(3日)再公布全新銷售安排，推出另1幢臨海獨立洋房3號洋房招標。招標期由下周一(8日)至本月23日(包括首尾兩天)，星期一至五的每日下午2時至4時。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，3號洋房位處項目最前排的「Asta Avenue」中心位置，可享無遮擋壯麗海景。3號洋房與早前推出招標的2號洋房及5號洋房，同位於項目最前排位置，可享優越海景，且亦同屬四房四套連書房套、家庭室、工作間、3個儲物房、前後花園連泳池及天台戶型，該款間隔僅設6幢，可謂矜罕無比。
是次推出招標的3號洋房，實用面積4,689方呎，設有獨立入口及門牌，同時又設私人升降機可直達每一樓層。大宅採高樓底設計，地下層層與層之間高度達4.5米，地下層為客飯廳，大廳外接特大花園，洋房之前後花園面積廣達1,624方呎，且更設有私人泳池，可享最前排無遮擋壯麗海景。
一樓設有3個套房及家庭室，所有套房均享有全海景；而二樓則為主人套房及書房套，主人套房內設衣帽間及外接露台，可享海岸景色。浴室設有大型玻璃窗，住戶可一邊浸浴同時欣賞壯闊海景，盡享尊貴；主人房樓層亦設有附設浴室的書房，而地下低層則設有3個儲物房及工作間，又可直達停車庫，方便進出。室內設樓梯直達天台，天台面積達1,045方呎，方正實用。
鄭智荣指，現時推出之前排臨海獨立洋房，全屬超級大宅級別，隨著「ONE STANLEY」成為南區最受矚目的超級豪宅之一，集團對項目銷售非常有信心，預期短期內將會有更多成交公布，而洋房成交價勢將再創項目新高。
「ONE STANLEY」依山臨海而建，共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位，以及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少，彌足珍貴。洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。