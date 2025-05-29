ONE STANLEY推22伙招標 首推五房四套特色複式大宅 ｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱現樓豪宅新盤「ONE STANLEY」上載銷售安排第30號，推出22伙於下周一(2日)起招標發售，當中包括2伙首度推出的單位，分別為豪華海景獨立洋房 - 30號洋房及五房四套特色複式大宅 - 第7座1樓及2樓B單位。 此外，為配合項目銷售部署及展示不同類型的大宅，發展商特意將全新推出之五房四套特色複式大宅打造為連傢俬示範大宅，供公眾預約參觀，以進一步呈現項目單位的豪華與實用兼具，該戶型全盤僅設6伙。

鄭智荣續指，「ONE STANLEY」依山臨海而建，共提供82伙單位，至今累售22伙，總成交金額逾17.7億元；無論是臨海低密度特色住宅單位還是豪華海景獨立洋房，均錄優秀銷售成績，價量兼備，集團表示相當滿意。不少專業人士和高端人才對項目位於尊貴的赤柱南區的黃金地段充滿信心，認為其長期投資潛力可觀，紛紛物色單位入市。鄭智荣分析，近期拆息的回落，加上市場氣氛向好，以及政府近年推出多項措施以吸引海外人士來港，包括「高才通」的高端人才通行證計劃等，都對本港豪宅市場產生了正面影響。預計今年一手豪宅市場樓價將繼續跑贏中小型住宅，全年將錄得溫和的升幅。