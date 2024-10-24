ONE STANLEY推23號洋房招標 約50組客有興趣洽購｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」海景獨立洋房早前以逾1.46億元新高價成交後，續接獲眾多參觀及查詢，有見及此，集團今日(24日)公布上載全新銷售安排，推出同類型約3,300方呎的23號洋房招標。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，23號洋房坐落最臨海第二排的「BERYL AVENUE」，該戶型僅設9幢。洋房屬四房四套加書房套房，連儲物房、工作間、前後花園及天台戶型，實用面積3,312方呎，可享遼闊壯麗南海海景，外連1,115方呎特大前後花園，並設737方呎天台。他續指，該洋房自開放預約參觀兩星期以來，已錄得逾50組客人表達興趣。
全盤累沽13伙 吸金逾11億
鄭智荣稱，「ONE STANLEY」至今累售13伙，總成交金額逾11億元，隨著本港大型銀行早前調低按揭息率，以及施政報告推出不少利好後市政策，包括優 化『新資本投資者入境計劃』，以及金管局放寬公司買家物業按揭貸款成數上限至七成等措施，均利好豪宅後市，不但有助刺激海外人士及專才入市本港豪宅，而且更可吸引國際投資者增加投入本港豪宅市場，料帶動豪宅氣氛，預期市場上將有更多資金流入豪宅市場，帶動豪宅項目交投價量齊升。
「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。