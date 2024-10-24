ONE STANLEY推23號洋房招標 約50組客有興趣洽購｜赤柱豪宅

鄭智荣表示，該洋房自開放預約參觀兩星期以來，已錄得逾50組客人表達興趣。

建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」海景獨立洋房早前以逾1.46億元新高價成交後，續接獲眾多參觀及查詢，有見及此，集團今日(24日)公布上載全新銷售安排，推出同類型約3,300方呎的23號洋房招標。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，23號洋房坐落最臨海第二排的「BERYL AVENUE」，該戶型僅設9幢。洋房屬四房四套加書房套房，連儲物房、工作間、前後花園及天台戶型，實用面積3,312方呎，可享遼闊壯麗南海海景，外連1,115方呎特大前後花園，並設737方呎天台。他續指，該洋房自開放預約參觀兩星期以來，已錄得逾50組客人表達興趣。