ONE STANLEY最快7日內公布招標文件 擬提供360天長成交期及提早入住等計劃｜赤柱豪宅

豪宅市場氣氛升溫，建灝地產旗下赤柱「ONE STANLEY」自上周五(3月29日)接受預約參觀示範單位，有見市場反應踴躍，集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，最快7日內上載招標文件，並計劃提供多項靈活付款辦法，包括360天長成交期付款辦法、提早成交可獲回贈；另備有二按及提早入住等計劃。

鄭智荣指，項目自上周五起接受預約參觀示範單位，預約名額持續爆滿，未來兩天預約參觀名額同樣已滿額，足見市場反應十分踴躍，大部分查詢均對項目的四房四套設計的特色低密度住宅及獨立洋房感興趣，當中分別六成為用家、投資者佔四成；內地客佔五成。由於市場反應正面及積極，增強集團對項目的銷售信心，故預告最快7日內上載招標文件，並計劃為買家提供360天長成交期付款辦法，而提早成交可獲回贈，以增加買家的資金調動靈活性。此外，亦考慮設針對提早入住等付款辦法，具體詳情將刊載於招標文件內。