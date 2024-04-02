ONE STANLEY最快7日內公布招標文件 擬提供360天長成交期及提早入住等計劃｜赤柱豪宅

豪宅市場氣氛升溫，建灝地產旗下赤柱「ONE STANLEY」自上周五(3月29日)接受預約參觀示範單位，有見市場反應踴躍，集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，最快7日內上載招標文件，並計劃提供多項靈活付款辦法，包括360天長成交期付款辦法、提早成交可獲回贈；另備有二按及提早入住等計劃。
鄭智荣指，項目自上周五起接受預約參觀示範單位，預約名額持續爆滿，未來兩天預約參觀名額同樣已滿額，足見市場反應十分踴躍，大部分查詢均對項目的四房四套設計的特色低密度住宅及獨立洋房感興趣，當中分別六成為用家、投資者佔四成；內地客佔五成。由於市場反應正面及積極，增強集團對項目的銷售信心，故預告最快7日內上載招標文件，並計劃為買家提供360天長成交期付款辦法，而提早成交可獲回贈，以增加買家的資金調動靈活性。此外，亦考慮設針對提早入住等付款辦法，具體詳情將刊載於招標文件內。
計劃向首批買家提供優先認購車位權利
他稱，「ONE STANLEY」將主力推廣實用面積3,500方呎以下獨立屋及實用面積逾1,800至逾2,500方呎四房或以上低密度特色住宅單位，包括花園複式戶、天台複式戶及天台平層戶等。為配合買家對項目車位需求，計劃向首批買家提供優先認購車位的權利，凡購買實用面積2,000方呎以下物業的買家，可優先認購項目車位1個；而認購實用面積2,300方呎以上洋房或分層單位的買家，則可優先認購車位2個。
「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。