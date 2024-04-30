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地產
2024-04-30 18:41:32

ONE STANLEY獲大手客1.74億連掃2伙複式大宅 下周一起招標推售10伙｜赤柱豪宅

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ONE STANLEY獲大手客斥1.74億連掃2伙複式大宅 下周一起招標推售10伙｜赤柱豪宅

「ONE STANLEY」上載銷售安排第4號，涉及10伙，實用面積由1,826至3,341方呎，招標日期由5月6日至5月17日。

建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」銷情熾熱，今日(30)獲一大手買家斥近1.74億元連購2伙花園複式大宅，集團同步上載銷售安排第4號，涉及10伙，包括3幢海景獨立洋房、3伙天際複式大宅及4伙花園複式大宅，實用面積由1,8263,341方呎，招標日期由56日至517日。

買家為本地公司客

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，是日透過招標形式售出的2伙包括第10座地下及1A室及B室，兩伙大宅同屬四房四套加兩儲物房連花園的複式戶，實用面積均為2,466方呎，而花園面積分別為821方呎及815方呎。

據悉，買家為本地公司客，鍾情「ONE STANLEY」低密度生活環境及每款單位供應稀少，是次採用240天即供付款辦法，以近1.74億元連2車位購入上址，實用呎價為35,202元。項目由419日開售至今12天累售9伙，成交金額近7.28億元

「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。

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