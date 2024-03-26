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地產
2024-03-26 18:10:06

ONE STANLEY現樓示範單位周五起接受預約參觀 睇樓客須携100萬元本票｜赤柱豪宅

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ONE STANLEY現樓示範單位周五起接受預約參觀 睇樓客須携100萬元本票｜赤柱豪宅

鄭智荣表示，「ONE STANLEY」現樓示範單位將於本周五(29日)起接受預約參觀，睇樓客須携同100萬元本票前往睇樓。(林俊源攝)

樓市氣氛熾熱，豪宅市場亦迎來「新力軍」加入。建灝地產旗下赤柱黃麻角道128號「ONE STANLEY」近月已獲批入伙紙及滿意紙，周二(26)公布最新銷售部署。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目現樓示範單位將於本周五(29)起接受預約參觀，睇樓客須携同100萬元本票前往睇樓。

內地客佔約一半查詢

鄭智荣稱，「ONE STANLEY」早前在上海、深圳等內地城市進行宣傳，市場反應正面。自公布項目名稱迄今，共累錄約5,000人次查詢，當中一半為內地客。他續稱，周五起將開放現樓示範單位供預約人士參觀，首階段將會主力推廣實用面積3,500方呎以下獨立屋及實用面積逾1,800方呎至逾2,500方呎四房或以上低密度特色住宅單位，包括花園複式戶、天台複式戶及天台平層戶等，項目的Block 1Block2Coral Avenue的分層戶及洋房將安排率先開放參觀，而睇樓人士須携同100萬元本票。

價錢參考港島及九龍區超級豪宅

鄭智荣指，「ONE STANLEY」嚴選優質國際名牌電器及潔具，物業內所有配備均可享3年保養；項目價錢會參考港島及九龍區的超級豪宅，近期同類分層戶呎價介乎約4萬至7萬元，洋房呎價則介乎5萬至8萬元。他透露，集團正考慮為買家提供多元化付款計劃、按揭及提早成交回贈等安排，銷售安排則稍後再作公布。

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ONE STANLEY」採低密度設計，由114層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82伙，逾八成單位實用面積超過1,800方呎。

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