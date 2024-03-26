ONE STANLEY現樓示範單位周五起接受預約參觀 睇樓客須攜100萬元本票｜赤柱豪宅

樓市氣氛熾熱，豪宅市場亦迎來「新力軍」加入。建灝地產旗下赤柱黃麻角道128號「ONE STANLEY」近月已獲批入伙紙及滿意紙，周二(26日)公布最新銷售部署。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目現樓示範單位將於本周五(29日)起接受預約參觀，睇樓客須攜同100萬元本票前往睇樓。

內地客佔約一半查詢

鄭智荣稱，「ONE STANLEY」早前在上海、深圳等內地城市進行宣傳，市場反應正面。自公布項目名稱迄今，共累錄約5,000人次查詢，當中一半為內地客。他續稱，周五起將開放現樓示範單位供預約人士參觀，首階段將會主力推廣實用面積3,500方呎以下獨立屋及實用面積逾1,800方呎至逾2,500方呎四房或以上低密度特色住宅單位，包括花園複式戶、天台複式戶及天台平層戶等，項目的Block 1、Block2及Coral Avenue的分層戶及洋房將安排率先開放參觀，而睇樓人士須攜同100萬元本票。